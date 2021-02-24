Jennie牛仔吊帶褲「裡面沒穿」變女流氓　粉絲暴動：被威脅也願意

記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie日前以一雙黑色夾腳綁帶高跟鞋炸出美腿，在韓國出席GENTLE MONSTER開幕活動，令粉絲們鼻血直噴，引起一陣火熱話題，接著她又在IG上曬出時尚大片，其中一套牛仔吊帶褲，以「裡面沒穿」方式，搭配她招牌慵懶高冷的眼神，簡直將畫面惹火氛圍直逼最高。

身為精品寵兒Jennie在IG上坐擁4009萬粉絲，除了經常受邀參加品牌活動，雜誌畫報也同樣拍攝不斷，此次為《VOGUE》韓國版拍攝CHANEL Coco Crush系列大片，大膽以「裡面沒穿」的造型演繹率性的牛仔套裝，引起粉絲們原地暴動直呼：「辣翻了！」腳踩CHANEL淡黃色拖鞋隨意蹲下擺拍，直勾勾的眼神簡直要將鏡頭看穿，粉絲們瞬間被電暈：「眼神太逼人！」也有粉絲開玩笑說：「有點像女流氓」、「這麼美的女流氓被威脅我也願意」。

Jennie一口氣接連換上多套造型，招牌的眨眼＋咬手指Pose也沒少，透過底片的拍攝方式營造復古的90年代感，緊接著畫風一轉，Jennie一身黑色露背長洋裝，將原先散落的長髮盤起，大方曬出白皙美背，大面積的粉嫩腮紅與紅唇，彷彿少女般害羞，利用背光營造昏暗光線，讓Jennie整體氛圍罩上一股神秘感。

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