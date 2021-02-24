fb ig video ETtoday search mobile

Jennie牛仔吊帶褲「裡面沒穿」變女流氓　粉絲暴動：被威脅也願意

>

記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie日前以一雙黑色夾腳綁帶高跟鞋炸出美腿，在韓國出席GENTLE MONSTER開幕活動，令粉絲們鼻血直噴，引起一陣火熱話題，接著她又在IG上曬出時尚大片，其中一套牛仔吊帶褲，以「裡面沒穿」方式，搭配她招牌慵懶高冷的眼神，簡直將畫面惹火氛圍直逼最高。

身為精品寵兒Jennie在IG上坐擁4009萬粉絲，除了經常受邀參加品牌活動，雜誌畫報也同樣拍攝不斷，此次為《VOGUE》韓國版拍攝CHANEL Coco Crush系列大片，大膽以「裡面沒穿」的造型演繹率性的牛仔套裝，引起粉絲們原地暴動直呼：「辣翻了！」腳踩CHANEL淡黃色拖鞋隨意蹲下擺拍，直勾勾的眼神簡直要將鏡頭看穿，粉絲們瞬間被電暈：「眼神太逼人！」也有粉絲開玩笑說：「有點像女流氓」、「這麼美的女流氓被威脅我也願意」。

Jennie一口氣接連換上多套造型，招牌的眨眼＋咬手指Pose也沒少，透過底片的拍攝方式營造復古的90年代感，緊接著畫風一轉，Jennie一身黑色露背長洋裝，將原先散落的長髮盤起，大方曬出白皙美背，大面積的粉嫩腮紅與紅唇，彷彿少女般害羞，利用背光營造昏暗光線，讓Jennie整體氛圍罩上一股神秘感。

►Jennie裙子短到像「沒穿」炸出美腿　少時Tiffany「下身失蹤」對尬沒在怕 

►懶得洗頭？女星們最愛這5種帽子戴法 泫雅靠貝雷帽製造「小V臉」

►人間香奈兒Jennie對格紋是真愛！1200元就能get同款　穿搭攻略大公開


 

關鍵字：

BLACKPINK, Jennie, CHANEL, 香奈兒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

42歲孫芸芸「辣腿翹臀」靠深蹲　連難瘦的腰腹都變緊實

42歲孫芸芸「辣腿翹臀」靠深蹲　連難瘦的腰腹都變緊實

星巴克2／22起「連續19天」買一送一　用手機花2分鐘爽賺一杯

星巴克2／22起「連續19天」買一送一　用手機花2分鐘爽賺一杯

求生慾滿分！網公認「情商最高」星座男Top 3 　射手嘴甜化解爭吵

求生慾滿分！網公認「情商最高」星座男Top 3 　射手嘴甜化解爭吵

陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡 學《女神降臨》文佳煐襪子穿搭！小白鞋零失誤　配皮鞋才有時髦味 侯佩岑、隋棠都用「黃色小包」耍可愛　徐若瑄拎同款卻變超帥「V哥」 Seiko 140周年錶面盤色有玄機　紫色源自夜櫻 今年新髮型試試日本當紅「小顏剪」！短、中、長髮都能成為巴掌臉仙子 《陰陽師：晴雅集》三大看點解析！趙又廷、鄧倫「男色CP」賞心悅目 LOEWE「夢幻便當盒」裝進5個迷你小包！全是爆款　推坑度破表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面