綠面青銅潛水錶超夯　浪琴表飄復古味

▲浪琴表Legend Diver復刻傳奇青銅潛水腕錶，96,800元。（圖／浪琴表提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

潛水錶是近年來的熱門款式，而青銅材質、綠色勢力也表現不俗，浪琴表（Longines）與雷達表（Rado）不約而同結合三大超夯元素，創造新一代的明星錶款，浪琴表重新演繹1960年代的潛水錶，打造青銅材質搭配綠色面盤的Legend Diver復刻傳奇潛水腕錶，洋溢濃濃復古味。

▲休閒服裝與浪琴表Legend Diver復刻傳奇青銅潛水腕錶完美搭配。

▲浪琴表Legend Diver復刻傳奇青銅潛水腕錶，旋入式底蓋裝飾潛水員浮雕徽章。



新版本的浪琴Legend Diver復刻傳奇潛水腕錶，配備42毫米青銅與鈦金屬錶殼，青銅部分會隨著時間與環境氧化，「養」出獨一無二的專屬錶款；為呈現最佳的易讀性，箱型藍寶石水晶鏡面下的漸層綠色塗漆面盤配有夜光指針、鍍有Super-LumiNova®夜光塗料方塊時標，以及夜光長方形標誌突顯的阿拉伯數字，而錶背承襲原創設計，旋入式底蓋裝飾潛水員浮雕徽章，此錶款除了配備米色縫線棕色皮革錶帶，同時附上綠色尼龍NATO錶帶供替換。

▲雷達表Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕錶，80,400元。（圖／雷達表）



雷達表也是綠色勢力的一員，熱賣的Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕錶，以叢林深綠色面盤、錶圈搭配香檳金色青銅錶殼，此系列另有鋼鐵紅等款式，可另購青銅錶專屬的NATO錶帶，變換出新風貌。

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