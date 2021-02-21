保濕噴霧用錯小心越噴越乾！正確使用2重點　別自然風乾

▲許多人都會隨身攜帶保濕噴霧。(圖／翻攝IG@laneige_kr)

編輯／Amanda

保濕噴霧是堪稱女生們保養、補妝的小法寶，隨身攜帶覺得乾燥或需要補妝時就拿出來噴一噴，甚至化妝前噴一下更好上妝，但你真的會用嗎？可能有些人會發現，不知為何噴了保濕噴霧後，肌膚卻越來越乾，甚至開始有敏感泛紅現象！不要立刻覺得是自己用的保濕噴霧爛，很有可能是因為你的用法用錯了。快來把正確使用保濕噴霧的2大重點學起來，讓你的噴霧發揮最大保濕效果。

▲噴完保濕噴霧後可儘快用手輕壓全臉。(圖／翻攝IG@aoihamada)

1.別讓噴霧自然風乾



很多人噴了保濕噴霧後，就不做其他動作，讓噴霧停留在臉上自然風乾，以為是留時間給肌膚「吸收」，其實這樣做不僅無法幫肌膚補充水份，反而會讓肌膚原有的水分被帶走，尤其是在有開空調的空間，空氣更為乾燥，千萬別這樣做。

正確做法應該是在噴完噴霧後，儘快用雙手輕輕按壓全臉，幫助發揮保濕噴霧緩解乾燥、浸潤角質層的作用。

2.及時鎖水



保濕噴霧裡的主要成分是水，且市面上大多數的保濕噴霧都不含有封閉性的油脂類成分，只能為肌膚補水，無法幫助留住水分、鎖住水分，所以噴在臉上只能短暫改變肌膚角質層的水合狀態。

如果是素顏時噴保濕噴霧，後續一定要塗抹上乳液或乳霜，幫助肌膚鎖水；如果是狀態的狀態下，噴完保濕噴霧後，可以順帶補一下妝，也可以幫助鎖水。

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