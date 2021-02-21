Lisa發光肌膚的秘密！「最新飾底乳」盤點，一抹讓底妝更完美

▲好的飾底乳能讓粉底減半，膚況更完美。（圖／翻攝自IG/laneige_kr、lalalalisa_m）



記者曾怡嘉 / 台北報導

早春薄透妝容蔚為主流，想要輕薄又遮瑕，妝前飾底功夫更為重要，利用妝前乳自然修飾肌膚問題，打造潤澤柔焦美肌。新推出的飾底乳多結合防曬、潤色、持妝功能，讓愛美求快的女生，上妝變得更輕鬆自在。

▲M.A.C.超顯白防護飾底乳SPF45/PA++++。

M.A.C.超顯白防護飾底乳，內含輕盈水潤的玫瑰柔焦粉體，讓肌膚像是開啟美肌濾鏡，瞬間隱形所有瑕疵，同時也做好肌膚妝前打底，幫助後續底妝更加服貼柔滑，讓肌膚綻放健康明亮的光澤。

▲Dior 雪晶靈潤色隔離亮妍霜。

Dior雪晶靈潤色隔離亮妍霜不僅能全效阻隔UVA與UVB，使肌膚不易曬黑、曬傷、曬出斑，一抹柔化膚色的粉嫩修飾力，搭配上令人驚豔的羽量級輕盈質地，是一款適合口罩日常的必備素顏霜，

▲PONY EFFECT水透光妝前防護乳SPF50+ / PA++++。

PONY EFFECT水透光妝前防護乳集妝前、防曬、精華與乳液四效合一，一瓶滿足所有需求，48小時長效保濕、極佳控油力、輕薄清爽不油膩，不用擔心跟底妝打架，

▲CHIC CHOC 柔焦UV校色乳，SPF28/PA++。

CHIC CHOC 柔焦UV校色乳，能在妝前使用幫助修飾毛孔與膚色，提升肌膚明亮感並打造出美麗肌底，綠色可提升肌膚澄靜透明感，尤其適合泛紅肌膚。

▲INTEGRATE 空氣飾底乳香氛限定組。

INTEGRATE和熊寶貝跨界聯名，推出空氣飾底乳香氛限定組，凡購買添加天然植萃精油的星綻光空氣飾底乳，則能獲得同香調熊寶貝衣物香氛袋，讓你在上妝或在日常生活中，都能被細緻的植物香氛圍繞。