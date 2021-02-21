fb ig video ETtoday search mobile

Lisa發光肌膚的秘密！「最新飾底乳」盤點，一抹讓底妝更完美

>

▲▼最新飾底乳盤點，一抹讓底妝更完美 。（圖／品牌提供）

▲好的飾底乳能讓粉底減半，膚況更完美。（圖／翻攝自IG/laneige_kr、lalalalisa_m）

記者曾怡嘉 / 台北報導

早春薄透妝容蔚為主流，想要輕薄又遮瑕，妝前飾底功夫更為重要，利用妝前乳自然修飾肌膚問題，打造潤澤柔焦美肌。新推出的飾底乳多結合防曬、潤色、持妝功能，讓愛美求快的女生，上妝變得更輕鬆自在。

▲▼飾底乳盤點。（圖／品牌提供）

▲M.A.C.超顯白防護飾底乳SPF45/PA++++。

M.A.C.超顯白防護飾底乳，內含輕盈水潤的玫瑰柔焦粉體，讓肌膚像是開啟美肌濾鏡，瞬間隱形所有瑕疵，同時也做好肌膚妝前打底，幫助後續底妝更加服貼柔滑，讓肌膚綻放健康明亮的光澤。

▲▼飾底乳盤點。（圖／品牌提供）

▲Dior 雪晶靈潤色隔離亮妍霜。

Dior雪晶靈潤色隔離亮妍霜不僅能全效阻隔UVA與UVB，使肌膚不易曬黑、曬傷、曬出斑，一抹柔化膚色的粉嫩修飾力，搭配上令人驚豔的羽量級輕盈質地，是一款適合口罩日常的必備素顏霜，

▲▼飾底乳盤點。（圖／品牌提供）

▲PONY EFFECT水透光妝前防護乳SPF50+ / PA++++。

PONY EFFECT水透光妝前防護乳集妝前、防曬、精華與乳液四效合一，一瓶滿足所有需求，48小時長效保濕、極佳控油力、輕薄清爽不油膩，不用擔心跟底妝打架，

▲▼飾底乳盤點。（圖／品牌提供）

▲CHIC CHOC 柔焦UV校色乳，SPF28/PA++。

CHIC CHOC 柔焦UV校色乳，能在妝前使用幫助修飾毛孔與膚色，提升肌膚明亮感並打造出美麗肌底，綠色可提升肌膚澄靜透明感，尤其適合泛紅肌膚。

▲▼飾底乳盤點。（圖／品牌提供）

▲INTEGRATE 空氣飾底乳香氛限定組。

INTEGRATE和熊寶貝跨界聯名，推出空氣飾底乳香氛限定組，凡購買添加天然植萃精油的星綻光空氣飾底乳，則能獲得同香調熊寶貝衣物香氛袋，讓你在上妝或在日常生活中，都能被細緻的植物香氛圍繞。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

飾底乳, 盤點, 2021, 底妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

早知早幸福！女生把握5個重點，讓他愛到離不開你

早知早幸福！女生把握5個重點，讓他愛到離不開你

上半年卡通聯名美妝必買TOP 3！米奇眼影盤超可愛、柯南口紅藏CP驚喜

上半年卡通聯名美妝必買TOP 3！米奇眼影盤超可愛、柯南口紅藏CP驚喜

Jennie戴「果凍戒指」引粉絲討論！鮮豔糖果色超像玩具　疊多個更吸睛

Jennie戴「果凍戒指」引粉絲討論！鮮豔糖果色超像玩具　疊多個更吸睛

陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡 早上洗臉不用洗面乳？皮膚科醫師證實：這3類肌膚清水就夠了 周杰倫瘋億元巴斯奇亞名畫　佳士得端8.6億起標作品誘天王 陳妍希、張柏芝素顏好比女大生　《乘風破浪的姐姐2》女星獨門保養法 《小熊維尼與蜂蜜樹》55周年！焦糖色娃娃、手繪後背包全抱回家 邵雨薇、泫雅都愛橘色「枕頭包」巨可愛！COACH新手袋讓人超想躺 爆冷門！討論度不高、卻超好用的化妝品　日本狂銷250萬瓶的乳霜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面