168輕斷食沒效了？專家教3招突破減肥平台期　試試調整進食時間

▲減肥進入停滯時，透過調整一些細節就能幫助快速突破平台期。（圖／翻攝IG@babebani）

編輯／Amanda

先前爆紅的168斷食、14/10斷食或52斷食法等輕斷食法，對不少人來說是簡單、方便又有效的體重管理方式，但有些人用了一段時間後發現，好像效果越來越差，體重不掉、進入停滯期，又不知道該怎麼調整？《小紅書》上就有營養教練分享3招方法，能幫助輕斷食進入平台期的人，透過幾個小地方的調整就能很快突破平台期，繼續變瘦。

▲稍微改變斷食時間幫助打破身體的適應。（圖／翻攝IG@miyayeah）



＃改變目前的輕斷食時間



以較多人採取的16:8或18:6輕斷食法為例，如果已經連續好幾週發現體重沒有掉了，可以試試看給自己「放假」兩週，也就是把斷食的時間縮短一點，像是把輕斷食時間改成12:12，也就是12個小時進食，12個小時斷食。

因為一直限制熱量攝取和控制飲食，身體會產生一定的適應，使得減脂減肥效果下降，甚至進入平台期，要打破這種適應就要做出改變。

＃嘗試2週的嚴格生酮飲食



平時沒有採取生酮飲食的人，在遇到平台期時，可以試試看加入兩週的嚴格生酮飲食，且可以適當的拉高一點每天的熱量攝取，以刺激瘦素，同時可以在每一週挑選一挑採取20小時或者22小時的輕斷食，來平衡一週的總熱量攝取，在做完兩週生酮飲食後再回到原來的飲食法。國外有研究發現，即使是兩週的生酮飲食也能幫助拉高脂肪氧化的效率。

▲在維持運動頻率和強度的情況下，改變運動時間也能幫助突破平台期。（圖／翻攝IG@babebani）

＃改變運動時間



因為人體上午和下午的荷爾蒙水平是不一樣的，一直在同一時間鍛鍊身體，很有可能讓身體很快的適應鍛鍊的節奏，使得使進步變得緩慢。不論原來是習慣上午運動或晚上運動，為了突破平台期，可以試試看改變你的運動時間，就算運動頻率和強度不改變也沒關係，透過改變運動時間段就能幫助突破平台期。

最後營養教練也強調，這些方法是適用於還有體重下降空間的人群，如果你已經是小基數、很瘦了，任何的方法都會很有限。

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