fb ig video ETtoday search mobile

168輕斷食沒效了？專家教3招突破減肥平台期　試試調整進食時間

>

▲▼3招突破減肥平台期。（圖／翻攝ＩＧ）

▲減肥進入停滯時，透過調整一些細節就能幫助快速突破平台期。（圖／翻攝IG@babebani）

編輯／Amanda　

先前爆紅的168斷食、14/10斷食或52斷食法等輕斷食法，對不少人來說是簡單、方便又有效的體重管理方式，但有些人用了一段時間後發現，好像效果越來越差，體重不掉、進入停滯期，又不知道該怎麼調整？《小紅書》上就有營養教練分享3招方法，能幫助輕斷食進入平台期的人，透過幾個小地方的調整就能很快突破平台期，繼續變瘦。

▲▼3招突破減肥平台期。（圖／翻攝ＩＧ）

▲稍微改變斷食時間幫助打破身體的適應。（圖／翻攝IG@miyayeah）

＃改變目前的輕斷食時間

以較多人採取的16:8或18:6輕斷食法為例，如果已經連續好幾週發現體重沒有掉了，可以試試看給自己「放假」兩週，也就是把斷食的時間縮短一點，像是把輕斷食時間改成12:12，也就是12個小時進食，12個小時斷食。

因為一直限制熱量攝取和控制飲食，身體會產生一定的適應，使得減脂減肥效果下降，甚至進入平台期，要打破這種適應就要做出改變。

＃嘗試2週的嚴格生酮飲食

平時沒有採取生酮飲食的人，在遇到平台期時，可以試試看加入兩週的嚴格生酮飲食，且可以適當的拉高一點每天的熱量攝取，以刺激瘦素，同時可以在每一週挑選一挑採取20小時或者22小時的輕斷食，來平衡一週的總熱量攝取，在做完兩週生酮飲食後再回到原來的飲食法。國外有研究發現，即使是兩週的生酮飲食也能幫助拉高脂肪氧化的效率。

▲▼3招突破減肥平台期。（圖／翻攝ＩＧ）

▲在維持運動頻率和強度的情況下，改變運動時間也能幫助突破平台期。（圖／翻攝IG@babebani）

＃改變運動時間

因為人體上午和下午的荷爾蒙水平是不一樣的，一直在同一時間鍛鍊身體，很有可能讓身體很快的適應鍛鍊的節奏，使得使進步變得緩慢。不論原來是習慣上午運動或晚上運動，為了突破平台期，可以試試看改變你的運動時間，就算運動頻率和強度不改變也沒關係，透過改變運動時間段就能幫助突破平台期。

最後營養教練也強調，這些方法是適用於還有體重下降空間的人群，如果你已經是小基數、很瘦了，任何的方法都會很有限。

►減肥最怕復胖！避免體重反彈的5個小秘訣　少吃一餐反而不好

►吃飽飯就睡難怪小腹凸！4種類型「胖肚」的成因及改善法

►年後瘦身靠關鍵7天！營養師教「一週不挨餓食譜」輕鬆甩肉

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 平台期, 停滯期, 輕斷食, 168斷食, 秘訣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

小CK爆款「長型馬鞍包」宣布回歸！ZARA編織手袋超Q攻佔日妞IG

小CK爆款「長型馬鞍包」宣布回歸！ZARA編織手袋超Q攻佔日妞IG

陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡

陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡

吃越多痘痘瘋狂長的3大食物　戒掉還能順便瘦身一箭雙鵰

吃越多痘痘瘋狂長的3大食物　戒掉還能順便瘦身一箭雙鵰

桃園不只華泰跟IKEA！豐盛浮誇早午餐、日式甜點　十家美食必吃 星巴克2／22起「連續19天」買一送一　用手機花2分鐘爽賺一杯 周杰倫瘋億元巴斯奇亞名畫　佳士得端8.6億起標作品誘天王 該是面對體重了！8款「療癒運動道具」讓你在家就能甩掉過年肥 「要盲目相信，自己終有一天會幸福」　8金句獻給渴望愛情的你 古風手遊正夯！3款療癒RPG推薦，玩法簡單好上手 2月底咖啡優惠來了！　星巴克推買一送一　85度C限時第二杯半價

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面