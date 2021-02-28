fb ig video ETtoday search mobile

超萌透明倉鼠像極了《天竺鼠車車》！收假還有賴床柴柴幫你趕走憂鬱

>

編輯／ChiNg

年假結束後緊接著開工又開學，不少人都患上了收假憂鬱多希望能繼續放假，這時候就需要一些可愛的東西來療癒你，各大玩具品牌時常推出許多令人意想不到的創意新奇扭蛋，軟萌的、爆笑的、惡搞的各式各樣通通都有，放一個在辦公桌上馬上迎來好心情。

＃壽司龍

日本玩具品牌QUALIA推出這系列超吸睛的扭蛋讓人第一眼完全看不懂自己究竟買了什麼？原來是壽司變身而成的龍，但看起來也滿像精靈寶可夢，尤其是這款鮪魚壽司根本就是一顆經典款的神奇寶貝球COS而成，簡直是大鬧日式料理非常可愛；此系列共有鮭魚、鯖魚、鮭魚卵壽司等五款造型等你來搜集，不管哪一款擺在桌上都讓人看了好餓。

▲▼療癒扭蛋（圖／翻攝自qualia-45.jp）

▲壽司龍系列預計於2月底開始發售，有興趣的人千萬不要錯過。（圖／翻攝自qualia-45.jp）

＃賴床柴柴

台灣設計品牌麥戈MAGGER這系列的賴床柴柴實在是太應景了，不只你不想開工、開學，柴柴同樣也只想賴在床上不走！呆萌的表情滿足地躺在絨毛墊上，這三隻柴柴讓人看了直接原地融化可愛極了，這系列無論是赤柴、黑柴還是白柴都萌到完全沒有抵抗力，好想立馬回家跟他們一起躺著，網友也表示：「這款可以譽為最懂我的扭蛋」。

▲▼療癒扭蛋（圖／翻攝自臉書＠maggerdog、（圖／翻攝自jocee.jp）

▲賴床柴柴系列每款包含柴犬模型乙個以及手縫絨毛圓墊乙個，每一款手作限量100隻，有興趣的人趕快手刀搶購。（圖／翻攝自臉書＠maggerdog）

＃森永牛奶糖

人家說吃甜的心情一定會好，所以鬱悶的時候就來一顆森永牛奶糖吧，日本玩具品牌萬代與大家的童年好滋味聯名攜手推出這款森永製菓珠鍊吊飾扭蛋，把DARS巧克力、森永牛奶糖甚至是大小朋友都喜愛的嗨啾軟糖等五款小零食100％還原做成了袖珍版的造型吊飾，掛一個在包包上直接甜進心裡，不知不覺肚子又餓了……

＃透明泡泡倉鼠

日本玩具品牌BUSHIROAD CREATIVE與TAMA KYU合作打造這系列萌鼠人的肥皂泡泡球倉鼠，讓人不禁聯想到最近爆紅的《天竺鼠車車》，共同點就是他們都可愛到讓人少女心大爆炸，吃東西雙頰鼓鼓的樣子看了實在是很療癒，加上手裡緊握著食物不放的樣子令人看了忍不住笑了出來；此系列共有四款分別拿著不同食物的透明倉鼠以及一款特別款的不透明倉鼠，不管是哪隻都好想要。

▲▼療癒扭蛋（圖／翻攝自臉書＠maggerdog、（圖／翻攝自jocee.jp）

▲透明泡泡倉鼠預計將於五月開始販售，有花生、西瓜、紅蘿蔔、小餅乾以及糖果款加上一款特別款，等你來搜集。（圖／翻攝自jocee.jp）

►《美少女戰士》聯名ANNA SUI！天馬和聖杯變飾品　紫黑配色好神祕

►星巴克50週年「湖水綠女神系列」駕到　連魚尾都好迷人藏家樂翻

關鍵字：

扭蛋, 日本, 療癒, 柴犬, 森永牛奶糖, 天竺鼠車車

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜身材大一號！「全身撞衫」陸女星慘輸　網：很顯胖

歐陽娜娜身材大一號！「全身撞衫」陸女星慘輸　網：很顯胖

42歲孫芸芸「辣腿翹臀」靠深蹲　連難瘦的腰腹都變緊實

42歲孫芸芸「辣腿翹臀」靠深蹲　連難瘦的腰腹都變緊實

長知識！5個常見的化妝水NG用法，用錯小心皺紋找上門

長知識！5個常見的化妝水NG用法，用錯小心皺紋找上門

「內心高冷」難交心的3大星座！Top 1不想浪費時間、天秤也上榜 桃竹最適合帶小孩放電！海底世界、小熊博物館　4個景點填滿親子假期 吠陀占星3月整體運勢出爐！4星座超幸運　水瓶、巨蟹財運旺爆 潤娥撞衫「全球最美」林珍娜！超狂9頭身比例甩差距　網：太精彩 8萬的G-SHOCK武士魂上身　日本千年圖紋成Seiko亮點 想瘦身卻戒不掉飲料？8款「健康解膩飲品」讓你喝出好體態 三月「爆款球鞋」陣容太逼人！CLOT死亡之吻、YEEZY 450重磅登場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面