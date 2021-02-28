超萌透明倉鼠像極了《天竺鼠車車》！收假還有賴床柴柴幫你趕走憂鬱

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年假結束後緊接著開工又開學，不少人都患上了收假憂鬱多希望能繼續放假，這時候就需要一些可愛的東西來療癒你，各大玩具品牌時常推出許多令人意想不到的創意新奇扭蛋，軟萌的、爆笑的、惡搞的各式各樣通通都有，放一個在辦公桌上馬上迎來好心情。

＃壽司龍

日本玩具品牌QUALIA推出這系列超吸睛的扭蛋讓人第一眼完全看不懂自己究竟買了什麼？原來是壽司變身而成的龍，但看起來也滿像精靈寶可夢，尤其是這款鮪魚壽司根本就是一顆經典款的神奇寶貝球COS而成，簡直是大鬧日式料理非常可愛；此系列共有鮭魚、鯖魚、鮭魚卵壽司等五款造型等你來搜集，不管哪一款擺在桌上都讓人看了好餓。

▲壽司龍系列預計於2月底開始發售，有興趣的人千萬不要錯過。（圖／翻攝自qualia-45.jp）

＃賴床柴柴

台灣設計品牌麥戈MAGGER這系列的賴床柴柴實在是太應景了，不只你不想開工、開學，柴柴同樣也只想賴在床上不走！呆萌的表情滿足地躺在絨毛墊上，這三隻柴柴讓人看了直接原地融化可愛極了，這系列無論是赤柴、黑柴還是白柴都萌到完全沒有抵抗力，好想立馬回家跟他們一起躺著，網友也表示：「這款可以譽為最懂我的扭蛋」。

▲賴床柴柴系列每款包含柴犬模型乙個以及手縫絨毛圓墊乙個，每一款手作限量100隻，有興趣的人趕快手刀搶購。（圖／翻攝自臉書＠maggerdog）

＃森永牛奶糖

人家說吃甜的心情一定會好，所以鬱悶的時候就來一顆森永牛奶糖吧，日本玩具品牌萬代與大家的童年好滋味聯名攜手推出這款森永製菓珠鍊吊飾扭蛋，把DARS巧克力、森永牛奶糖甚至是大小朋友都喜愛的嗨啾軟糖等五款小零食100％還原做成了袖珍版的造型吊飾，掛一個在包包上直接甜進心裡，不知不覺肚子又餓了……

＃透明泡泡倉鼠

日本玩具品牌BUSHIROAD CREATIVE與TAMA KYU合作打造這系列萌鼠人的肥皂泡泡球倉鼠，讓人不禁聯想到最近爆紅的《天竺鼠車車》，共同點就是他們都可愛到讓人少女心大爆炸，吃東西雙頰鼓鼓的樣子看了實在是很療癒，加上手裡緊握著食物不放的樣子令人看了忍不住笑了出來；此系列共有四款分別拿著不同食物的透明倉鼠以及一款特別款的不透明倉鼠，不管是哪隻都好想要。

▲透明泡泡倉鼠預計將於五月開始販售，有花生、西瓜、紅蘿蔔、小餅乾以及糖果款加上一款特別款，等你來搜集。（圖／翻攝自jocee.jp）

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