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抱著萊恩趕走單身寂寞！超大隻《銀魂》伊麗莎白也加入療癒抱抱行列

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編輯／ChiNg

久坐已經成為了現代大多數上班族的日常，越坐越累甚至不知不覺養成了不良坐姿，這時候需要的正是一個舒適的靠墊或是抱枕瞬間幫你解決所有問題，加上可愛的外型讓你不僅坐得舒服連心情也跟著好起來，小編特蒐四款療癒系軟萌小物，幫你提升工作效率。

＃百變怪坐墊

《精靈寶可夢》中的經典角色百變怪總是能勾起大家的好奇心，永遠猜不到它下一次會變身成誰，而原形的它長得很像一坨軟爛的口香糖也是相當療癒，日本書店VILLAGE VANGUARD將它可愛的形象做成了舒適宜人的坐墊，光看外型就讓人甘願整天黏在椅子上，不僅方便攜帶，大小尺寸也非常適合所有久坐族，寶可夢粉們趕緊手刀搶購。

▲▼軟萌療癒小物。（圖／翻攝自village-v.co.jp）

▲百變怪坐墊大小約為40X47X6cm，目前已於日本全國VILLAGE VANGUARD書店開始販售。（圖／翻攝自village-v.co.jp）

＃伊麗莎白靠枕

日本動漫《銀魂》劇場版上映，劇中人氣角色「伊麗莎白」被動漫畫週邊的MOVIC公司做成了既實用又可愛的靠枕，擁有一雙驚恐大眼睛以及大鴨嘴的獵奇生物深受大小朋友們喜愛，長達60公分的靠枕不僅材質舒適，帶去上班當作午睡枕頭都非常適合，工作的時候還能放在背後，就好像伊麗莎白抱著自己簡直是太療癒了，喜歡的話趕緊抱一隻來治癒自己吧。

▲▼療癒軟萌靠墊。（圖／翻攝自movic.jp、kakaofriends.com.tw）

▲伊麗莎白靠枕預計將於五月開始發售，有興趣的人請持續鎖定官網最新消息。（圖／翻攝自movic.jp）

＃煩惱小白抱枕

還以為無憂無慮的小白沒有煩惱，沒想到Q萌的它也有如此不安的時候，這款小白造型抱枕把它所有的心事都寫在臉上，看來應該是小新又闖了什麼禍……下垂的眉毛加上惆悵的臉看了莫名很療癒，加上極為細緻的絨毛材質，這款抱枕抱起來絕對能幫你解悶，就算是做成了50公分的大尺寸仍然不影響嬌小可愛的形象。

▲▼療癒軟萌靠墊。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲煩惱小白抱枕質地柔軟舒適，非常適合工作時作為靠墊。（圖／翻攝自pinkoi.com）

＃KAKAO FRIENDS抱枕

來自韓國的人氣王KAKAO FRIENDS把深受粉絲喜愛的萊恩以及Apeach做成了超大抱枕，將他們換上了全套睡衣還戴上了可愛的睡帽，萊恩和Apeach閉上眼睛安心入睡的樣子完全萌翻天，加上俏皮的趴睡姿勢讓兩人的療癒程度直接破表，不管是上班還是宅在家沒人抱你也無所謂，至少還有這兩個小可愛能治癒你，保證一抱秒愛上再也不想放開。

▲▼療癒軟萌靠墊。（圖／翻攝自movic.jp、kakaofriends.com.tw）

▲萊恩以及Apeach大抱枕觸感舒適，可愛療癒幫你趕走孤獨。（圖／翻攝自kakaofriends.com.tw）

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關鍵字：

療癒, 抱枕, 靠墊, 萊恩, 寶可夢

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