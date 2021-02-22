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日網站揭「普女撩男」必勝6大技巧　第1項真的必中

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▲▼日網站揭「普女撩男」必勝6大技巧 。（圖／翻攝自IG）

▲普女善用個人特質，異性緣更勝美女。（圖／翻攝自IG/mari_alwayshawaii，以下同）

編輯/ Lily

你身邊有沒有這種朋友，長相普普卻桃花不斷？日本網站「Googirl」分析普女受異性歡迎的原因，對男生而言，外表不一定是重點，若是擁有以下特質更加分，現在趕快學起來，讓自己異性緣爆棚吧！

▲▼日網站揭「普女撩男」必勝6大技巧 。（圖／翻攝自IG）

▲懂得施展優勢幫自己加分。（圖／翻攝自IG/ryo_hair）

#局部的優勢

雖然長相並不特別出眾，但是若是看局部不輸給美女，像是有一雙長腿、傲人身材，甚至有著甜甜的聲音，即便臉蛋普普，也能把男生迷得神魂顛倒。

#非常會做人

和美女比起來，普女與男生約會更為體貼周到，非常多的細心舉動讓男生覺得自己被重視，因此感到「被需要」感受，這些行為許多男生都招架不住。

▲▼日網站揭「普女撩男」必勝6大技巧 。（圖／翻攝自IG）

▲在她身邊能感受到快樂。

#正能量爆棚

個性正面樂觀，很少從他嘴巴中聽到不開心的事情，善於鼓勵他人，和她在一起相處很開心快樂，覺得被補足滿滿正能量。

#很會誇獎別人

她的細心也運用在滿足男生的虛榮心，善於觀察對象的髮型和穿搭，總是適時稱讚讓男生一秒融化。

▲▼日網站揭「普女撩男」必勝6大技巧 。（圖／翻攝自IG）

▲身旁總有一票好友作伴。

#不說他人壞話

個性很好總是笑臉迎人，身邊不乏同性和異性朋友，和朋友相處真誠，很有同理心，不會在人前說一套，人後又是另一回事。

#善於傾聽心事

但男生遇到困擾，總是溫柔傾聽並提供解決方案，長時間下來相處，讓對方不小心陷入溫柔陷阱而無法自拔，一下子就拉近距離。

關鍵字：

愛情, 撩男, 普女, 日本網站

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