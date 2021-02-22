fb ig video ETtoday search mobile

為何太妍扮「清潔工」也能這麼可愛？「紙紮人腮紅」只有她能駕馭

>

▲太妍扮清潔婦。（圖／翻攝自IG）

▲太妍最新節目造型。（圖／翻攝自太妍IG）

記者王則絲／台北報導

韓女星太妍在接任節目《驚人的星期六》固定成員之後，每一集的造型都相當用心準備，經常引起話題，讓粉絲們開啟了每週的期待。最近一集節目上，太妍的造型主題就像是可愛的「女僕裝」，粉絲們紛紛大讚：「全世界最可愛的清潔婦！」臉頰上刻意不塗開的「紙紮人腮紅」，更是讓網友驚嘆：「只有她能駕馭。」

▲太妍扮清潔婦。（圖／翻攝自IG）

▲太妍扮清潔婦。（圖／翻攝自IG）

▲太妍在這週的《驚人的星期六》以「清潔婦」的造型登場。（圖／翻攝自太妍IG）

太妍幾乎每週上節目的造型都有個鮮明的主題性，像上週穿的就是韓服，先前還有被網友們笑說像極「衣夫人」的裝扮，還有一次在身上帶滿了「熊熊軟糖」飾品，全都超吸睛。

這週太妍也沒有辜負大家的期望，再次用特殊造型登場，身穿白色花邊領片、淺藍色的蕾絲裙裝，頭上還戴了色系呼應的條紋頭巾，活像是童話故事城堡裡會出現的小女僕，而且還是迪士尼公主等級的顏值，太妍自己也在貼文中寫上了：「打掃。」以及肥皂的表情圖案，表示自己扮的正是「清潔工」，粉絲們對於這個造型超捧場，紛紛大讚：「她就是灰姑娘」、「全世界最可愛的清潔婦」、「請來清掃我的心」、「這位清潔婦太漂亮了受不了。」

▲太妍扮清潔婦。（圖／翻攝自IG）

▲太妍扮清潔婦。（圖／翻攝自IG）

▲臉上的「紙紮人腮紅」也成為焦點。（圖／翻攝自太妍IG）

而在妝容上，太妍則是特別畫了一個「紙紮人腮紅」來搭配這套清潔工裝，臉頰上用了蜜桃橘色的腮紅直接塗成一塊圓點，讓人不禁聯想到紙紮人，或是早期恐怖電影中的殭屍，不過由太妍駕馭起來卻毫無違和，反而是讓可愛感直線飆升，逆齡效果滿分，甚至使人瞬間忘了太妍已是年過30的女人，網友也驚嘆：「還是個孩子吧？」、「她能把所有東西都變可愛。」

►黃仁燁「三角小包」女生背也超可愛！PRADA推迷你款更好入手

►「小蜘蛛」登大人！湯姆霍蘭德脫下西裝炸出肌肉　Man味太性感

關鍵字：

太妍, 清潔婦

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克2／22起「連續19天」買一送一　用手機花2分鐘爽賺一杯

星巴克2／22起「連續19天」買一送一　用手機花2分鐘爽賺一杯

小CK爆款「長型馬鞍包」宣布回歸！ZARA編織手袋超Q攻佔日妞IG

小CK爆款「長型馬鞍包」宣布回歸！ZARA編織手袋超Q攻佔日妞IG

桃園不只華泰跟IKEA！豐盛浮誇早午餐、日式甜點　十家美食必吃

桃園不只華泰跟IKEA！豐盛浮誇早午餐、日式甜點　十家美食必吃

陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡 吃越多痘痘瘋狂長的3大食物　戒掉還能順便瘦身一箭雙鵰 周杰倫瘋億元巴斯奇亞名畫　佳士得端8.6億起標作品誘天王 「要盲目相信，自己終有一天會幸福」　8金句獻給渴望愛情的你 該是面對體重了！8款「療癒運動道具」讓你在家就能甩掉過年肥 2月底咖啡優惠來了！　星巴克推買一送一　85度C限時第二杯半價 綠面青銅潛水錶超夯　浪琴表飄復古味

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面