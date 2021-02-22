為何太妍扮「清潔工」也能這麼可愛？「紙紮人腮紅」只有她能駕馭

▲太妍最新節目造型。（圖／翻攝自太妍IG）

記者王則絲／台北報導

韓女星太妍在接任節目《驚人的星期六》固定成員之後，每一集的造型都相當用心準備，經常引起話題，讓粉絲們開啟了每週的期待。最近一集節目上，太妍的造型主題就像是可愛的「女僕裝」，粉絲們紛紛大讚：「全世界最可愛的清潔婦！」臉頰上刻意不塗開的「紙紮人腮紅」，更是讓網友驚嘆：「只有她能駕馭。」

▲太妍在這週的《驚人的星期六》以「清潔婦」的造型登場。（圖／翻攝自太妍IG）

太妍幾乎每週上節目的造型都有個鮮明的主題性，像上週穿的就是韓服，先前還有被網友們笑說像極「衣夫人」的裝扮，還有一次在身上帶滿了「熊熊軟糖」飾品，全都超吸睛。

這週太妍也沒有辜負大家的期望，再次用特殊造型登場，身穿白色花邊領片、淺藍色的蕾絲裙裝，頭上還戴了色系呼應的條紋頭巾，活像是童話故事城堡裡會出現的小女僕，而且還是迪士尼公主等級的顏值，太妍自己也在貼文中寫上了：「打掃。」以及肥皂的表情圖案，表示自己扮的正是「清潔工」，粉絲們對於這個造型超捧場，紛紛大讚：「她就是灰姑娘」、「全世界最可愛的清潔婦」、「請來清掃我的心」、「這位清潔婦太漂亮了受不了。」

▲臉上的「紙紮人腮紅」也成為焦點。（圖／翻攝自太妍IG）

而在妝容上，太妍則是特別畫了一個「紙紮人腮紅」來搭配這套清潔工裝，臉頰上用了蜜桃橘色的腮紅直接塗成一塊圓點，讓人不禁聯想到紙紮人，或是早期恐怖電影中的殭屍，不過由太妍駕馭起來卻毫無違和，反而是讓可愛感直線飆升，逆齡效果滿分，甚至使人瞬間忘了太妍已是年過30的女人，網友也驚嘆：「還是個孩子吧？」、「她能把所有東西都變可愛。」

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