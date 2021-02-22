星巴克2／22起「連續19天」買一送一　用手機花2分鐘爽賺一杯

▲星巴克買一送一歡慶週年推出數位活動，可抽優惠券。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、伯朗、85度C提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

為慶祝星巴克在台又過一週年，從2／22起至3／12連續19天，星巴克祭出數位活動優惠，只要上活動網站玩遊戲，便可參加抽獎，最高可獲得「全品項好友分享券」，享買一送一優惠只要用手機玩程體驗就有機會，每天花2分鐘就可爽賺一杯。85度C即起一連7天，也推特定風味拿鐵第二杯半價。

2月份即將邁入元宵與228連假，咖啡優惠不間斷，2／22起星巴克推出推出Stay Coffee Together數位體驗活動，消費者只要從APP或官方網站進入特定網頁，學習像咖啡師般coffee tasting完成數位活動，就可領取多款專屬優惠券，最多可獲買一送一好友券，優惠每日兌換時間為上午11點至晚上8點，兌換期間為獲券日+2，最後兌換期限為3／14。

民眾只要進入頁面點選「認識我的精選咖啡」進入「立即品評」，然後聞杯咖啡後閱讀風味輪，就可以領取優惠券，共5個步驟進行時間約2分鐘，即可領取當日優惠券。

▲星巴克數位優惠券效期為獲券日+2天。（圖／記者蔡惠如攝）

而85度C即起至2月底也推出優惠活動，為慶祝今年初上市三週熱銷超過10萬杯新風味拿鐵，祭出從2／22到2／28連續7天推出加碼回饋，店內包括榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵和哈密拿鐵，優惠期間均可享第二杯半價。此活動限現場購買，並限同品項同大小，不限冰熱，寄杯辦法依各門市公告為主，外送、APP線上訂餐和電話訂購無此優惠。

伯朗咖啡館在2月分享日包括2／21、2／22與2／28，民眾至店內購買飲品，不限品項任選與容量都能買一送一，結帳金額以高價品計算，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用，另各門市提供的優惠日不同，建議先向欲前往的門市查詢。