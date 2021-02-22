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全智賢「胸口中空」狂洩女王氣場　下秒換緊身束褲真實腿型全看光

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記者王則絲／台北報導

韓凍齡女神全智賢有著「廣告女王」的稱號，身上有非常多的代言品牌，橫跨各領域，近期為代言精品Alexander McQueen拍攝的最新畫報釋出，演繹多套廓形、蓬鬆的春夏新款裙裝，其中一套馬甲洋裝外罩短版上衣，剛好讓胸口中空一塊，性感韻味傾瀉而出，神情之中的女王霸氣更是擋不住。同時，全智賢為另一運動服裝品牌拍攝的新形象也曝光，身穿緊身束褲，讓真實腿型頓時完整現形！

全智賢結婚生子後稍微沉寂一時，近年開始逐步復出，與朱智勛搭檔新劇《智異山》也開播在即，近期開始有比較多動作。全智賢於去年宣布成為Alexander McQueen品牌大使，這回穿上2021春夏新系列，演繹多款唯美裙裝，包括純白色的寬袖襯衫裙、黑色透紗手袖皮衣、透視感的蕾絲刺繡洋裝，還有一套馬甲式的粉色印花裙裝，外罩一件極短版的針織上衣，剛好露出胸口一寸肌膚，小小展現性感韻味，這些輕柔、優雅的服裝由全智賢駕馭起來，彷彿都多了分女王的霸氣。

而全智賢長期合作的另一運動品牌Nepa，近期也釋出了全新的形象，只見全智賢卸下優美裙子，換上休閒運動裝扮，貼身的運動束褲緊緊服貼雙腿，讓全智賢的「真實腿型」完全顯露，幾乎看不見一點多餘的肥肉，且一雙筷子腿比例極佳。

▲全智賢新廣告。（圖／翻攝自IG）

▲Nepa釋出最新形象。（圖／翻攝自IG@nepaofficial，以下同）

不管是什麼顏色的運動束褲，因為會完整服貼腿型的特性，可以說是一般民眾們的災難單品，只要稍有一點贅肉跑出就會清晰現形，較少有人會選擇直接單穿，但是以全智賢的體態完全不用擔心，即使束褲再怎麼貼身也不怕，纖細的身材令人不敢相信她竟已是39歲的母親。

▲全智賢新廣告。（圖／翻攝自IG）

▲全智賢新廣告。（圖／翻攝自IG）

▲緊身運動束褲讓全智賢的「真實腿型」完整現形。

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關鍵字：

全智賢, Alexander McQueen, nepa, 代言

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