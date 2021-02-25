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《我的小確幸》嬌小女邢菲職場穿搭學起來！3款外套揮別菜鳥稱號

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由邢菲及唐曉天領銜主演的陸劇《我的小確幸》，是一部以都市職場為背景的愛情喜劇，男女主角繼《致我們暖暖的小時光》終於又搭在一起，雖然戲劇已經完結，但邢菲在劇裡的穿搭可吸引到不少女孩們的目光，到底要怎麼穿才能不被當菜鳥，初入社會的職場穿搭絕對不能小看。

風衣外套

刑菲選擇穿上墨綠色風衣外套，搭配同色系高領上衣，整體看起來相當俐落，領口處的細節設計為造型增添亮點。

西裝外套

選擇2021 Pantone年度代表色亮麗黃西裝外套搭配同款西裝褲，帶有將過往不安感一掃而空的含意，不論是像邢菲一樣揹上肩背包，或是拎著大容量的手提袋，都能展現出專業、成熟的一面。

不同色系的穿搭造型，會給人帶來不同的感覺，像邢菲這套天空藍西裝套裝，營造春日將至的活潑氣息，不過切忌膚色較暗淡的女孩不太合適。

害怕太亮麗的顏色，選擇柔和的暖色調色系準沒錯，中性色與不同色彩搭配上較不會有問題，在視覺上也不會讓人覺得刺眼，還有散發出溫柔小姐姐的氣場。

格紋外套

簡單的白色素T、牛仔褲加上一件格紋西裝外套，就是最經典不敗的職場穿搭示範，有了西裝外套的加持，不需擔心T-Shirt過於休閒，還能展現專業的一面。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 穿搭, 我的小確幸, 邢菲, 職場穿搭

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