養成柔順迷人「背殺級髮質」的10個小秘密　吹頭一定要由上往下

若是髮絲不健康，染、燙等造型疊加，反而會讓髮質看起來更加毛躁、更容易糾結，Aveda 美髮教育講師 9 Box Salon 朝欽跟我們分享以下10個小秘密，記起來一起養成柔順光澤滿點的背殺級秀髮！

1.洗髮前將頭髮梳開

洗髮時毛鱗片碰水浸濕之後就會膨脹，加上頭皮分泌的油脂和整天附著的灰塵，就容易在清潔時產生糾結，建議可以選用寬齒梳在洗髮前梳頭，帶走即將掉落的髮絲也一並將頭髮梳順。

2.搭配潤髮乳

老師跟我們分享，由於潤髮乳中帶有較多的陽離子，可中和髮絲的靜電，潤髮乳的成份也能撫順毛鱗片並替秀髮保濕。

3.⼀週⼀次居家護髮

選用修護、保濕功效更強的髮膜等護髮產品，一週選擇一天好好保養自己的頭髮，切記護髮產品只需要塗抹在容易毛躁糾結的髮中段到髮尾即能達到保養效果，若碰到髮根則容易造成秀髮扁塌，要特別注意。

4.不搓頭髮 由上往下吹

在吹髮前使用毛巾，若用搓揉的方式會使毛鱗片受傷，因此必須「壓乾」頭髮；吹頭髮時，吹風機必須由上往下吹，才能撫順且閉合⽑麟片，反之則會造成毛鱗片膨脹，還會加速頭髮流失水分。

5.吹髮前使用抗熱產品



吹頭髮前一定要使用可以對抗熱風的乳狀或油狀護髮，可避免熱風帶走過多水份，導致毛躁乾澀，尤其是長髮更要注意，頭髮時間更長，容易一不小心讓髮絲受熱太久，造成髮絲過度乾燥或受損。

6.吹全乾



只要有⽔分尚未吹乾，就表⽰⽑麟片沒有完全閉合，髮絲容易在和外套、圍巾或枕頭摩擦時變得毛躁。

7. 搭配氣墊髮梳



搭配有彈性的梳⼦如Aveda木質髮梳，在吹乾髮根時能讓髮根更有支撐力；吹乾髮中⾄髮尾時，木質髮梳的大面積梳齒，可均勻收斂⽑麟片，讓頭髮更滑順。

8.免沖洗護髮也很重要



上面提到頭髮也會跟枕頭摩擦，過度搓揉造成毛鱗片乾燥受損及靜電，習慣在晚上洗頭的話，吹風前可使用乳狀較滋潤的免沖洗護髮，為頭髮加強保濕及防護層，讓髮絲早上起床依然滑順。

9.精華油阻隔濕氣



適量且清透的精華油，就如同防護罩⼀樣，能鎖住髮絲的水潤度，外出前整髮後，在髮絲降溫前薄薄擦⼀層精華油，可有效隔離濕氣、防止毛躁，延續鬆軟不易變形，特別推薦給⾃然捲或乾燥髮質的人。

10. 頭髮亂了不要⽤⽔抹頭髮



水份看似可讓頭髮瞬間塑型，但其實頭髮⼀遇⽔⽑麟片就會打開，變得更加⽑躁，建議取⽤少量精華油從髮中帶⾄髮尾，並使⽤梳子帶順，若能使用吹風機，則能達到更好的效果。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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