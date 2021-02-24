學《女神降臨》文佳煐襪子穿搭！小白鞋零失誤　配皮鞋才有時髦味

改編自同名韓國漫畫的人氣韓劇《女神降臨》，雖然戲劇已完結，但在網路上討論度不減反增，飾演女主角的文佳煐人氣再攀高峰，她在劇中的造型也引發女孩們關注，因為是校園劇為故事背景，文佳煐在劇中大多穿著校服亮相，襪子與鞋子的搭配也就成為其中一個亮點。

中筒襪＋運動鞋

素色中筒襪加上百搭小白鞋，可以說是零失誤的穿搭法則，將襪子露出一小截讓腿的視覺比例拉長，可以選擇短裙或是西裝短褲作為搭配。

中筒襪＋皮鞋

當你穿著九分褲時，不想露出腳踝，那不妨學習文佳煐以白色中筒襪搭配亮面皮鞋，為整體增添氣質也更具時髦感。

高筒長襪＋皮鞋

寒冷的冬季又想穿短裙耍性感，長襪就會是你的穿搭好幫手，在搭配長襪時應該注意整體色系，選擇與衣服顏色相似的襪子搭配，會讓整體看起來較為和諧。

過膝襪＋皮鞋

文佳煐選擇白色皮鞋搭配同色系襪子，營造漫畫裡美少女的甜美氣質，但並非每個人都能這麼穿，腿部線條太粗壯的女孩就不太合適。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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