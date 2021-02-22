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安格斯12星座一周運勢2/22-2/28　雙魚全面翻紅、射手沒事就是好事

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牡羊座　3.21~4.20

收假後正式走入正常工作模式的首週，牡羊座就算心中有千百個不願意也由不得你，這週工作上事情滿檔，中間不乏朋友、家庭種種小插曲輪番找上你，以致感情幾乎呈現停擺狀態，從好的方面來看這也代表了你備受重視，本週牡羊座也有廣納財源的偏財運，不過同時也可能有大筆開銷會出現，在財務出入間最好謹慎控管。

金牛座　4.21~5.20

本週運勢由明朗轉成一片昏暗，讓金牛座原本對工作的熱情與執著消褪得很快，現在也只能咬牙苦撐下去，連帶感情也缺乏亮點，原本的悸動與曖昧很可能不知不覺間由高調變平淡，你自己對感情也不是很有把握，一切感覺都在倒退。此時單身者就算有送上來的桃花似乎也是興趣缺缺，更開始謝絕朋友關心。

雙子座　5.21~6.20

雙子座本週運勢開低走高，工作態度顯得十分積極，就算明知很麻煩艱困的事，也會一步一步克服它，不過在跟人合作與溝通上，需要更和善柔軟的身段，在還沒全面理解前，說話可以再保留些。此時愛情似乎沒有太多高低起伏，大致上維持在一定的水平，偶有口角爭執也能很快化解，甚至能愈吵愈甜，彼此默契會愈來愈好。

巨蟹座　6.21~7.21

本週巨蟹座各方面表現十分穩定，雖然沒有特別突出的好運，不過隨著水星順行，在人際關係上也會愈來愈活躍，各種團體事務不少，生活不僅挺多采多姿，你的優點也會被更多人看到，對單身狗而言，近期將有脫單的桃花好運！只是最近的你感覺外務特別多，如果不好好安排自己的時間，可能想做的事情最後都沒有時間進行。

獅子座　7.22~8.22

隨著水星由逆轉順，也等於開啟了獅子座熱愛交友、互動的開關，近期獅子座整個人神采奕奕，對於接下來要做的工作很有想法，只是玩樂邀約不少，讓你滿滿旺盛的動力一下子又走鐘。感情上有開心的事降臨，從朋友晉升成情人的感情將相當甜蜜。至於已有伴侶的，記住「感情不進則退」，得適時給情人多一點貼心溫暖。

處女座　8.23~9.22

跟著團隊衝衝衝的好一陣子的處女座，收假過後反而鬥志全消，正事都興趣缺缺，反而把注意力專注在休閒活動上，有種不安於室的蠢蠢欲動，適合來一趟小旅行，展開不一樣的生活體驗，這樣的暫時脫離對處女座來說，會有很大的啟發，能從玩樂中領悟，也是讓自己快速充電、恢復戰力的方法。

天秤座　9.22~10.22

儘管表面上天秤座和大家一樣只想休假不想工作，不過各種大大小小的考驗逼著天秤座得快速進入工作模式，此時休假不難，難得是你得用最高速、有效的方式處理好每個細節。此時天秤座容易給人相當脆弱的感覺，同時你自己也格外容易掉進內心的苦惱掙扎中，戀愛會有比較多的煩惱，而你與情人間矛盾的感覺也會一直存在。

天蠍座　10.23~11.22

少了水逆的壓力，這週天蠍座運勢大致平步青雲，工作上的表現能受到注目，獨特的創意與想法、企劃能受到青睞，也能順利過關斬將！但如此一來小心惹到對你眼紅的小人，行事作風可以少一點傲氣、多一些謙卑。你的自信與魅力，會是單身天蠍座的戀愛密碼，對旁人多一點貼心和幫忙，能為你帶來美妙的緣份。

射手座　11.23~12.21

回到正經八百的工作正軌，射手座說什麼也適應不良，不過在太陽的籠罩下，工作平步青雲，沒有消息就是好消息，適合把重心放在自己的感情上，單身射手座目前似乎沒那麼快速就能明朗化，雖然能感受到強大的曖昧氣氛，但總是還差臨門一腳。有對象者此時的愛情需要自己加把勁。

摩羯座　12.22~1.19

說巧也不算巧，摩羯座本週冥冥中就是受到百般阻撓，工作上有不少考驗等待著你，進展的速度也遠比自己的預期來得慢，這段時期裡的你自己格外容易掉進內心的苦惱掙扎中，戀愛會有比較多的煩惱，可能因為家裡或朋友不太看好你的感情，而你與情人間矛盾的感覺一直存在，得等週末假日為感情再投注點心思。

水瓶座　1.20~2.18

排山倒海的事情讓水瓶座這週幾乎要忙歪，特別是工作上多如牛毛，每一件都打亂原本安排好的行程，許多簡單的事務拖到最後變得十萬火急，幸好在忙碌中讓你不會胡思亂想，高速的節奏反而能激活你的鬥志，這週忙歸忙，卻能讓你活力滿滿！此時的愛情運雖然普通，但是桃花運倒是源源不絕，春天就是水瓶座脫單的好吉日！

雙魚座　2.19~3.20

新年度開春的首週氣勢本來就不弱，這週又有太陽的加持，運勢全面翻紅，只是情緒上仍有些起伏不定，在專業表現上容易過於在乎他人評價而難以施展才華，甚至會因而對自己失去信心，建議你別太過放在心上，尤其不宜和別人比較。隨著週末的到來，與朋友互動將能幫助你心情好轉，單身者感情可望露出曙光！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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