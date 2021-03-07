2021春夏最夯太陽眼鏡款式集合！貓眼鏡框好時髦、六角框顯小臉

看著冬天逐漸遠去，就代表溫暖的春夏離我們不遠，走出家門的那刻，刺眼的陽光總提醒著我們，包包內少不了一副時髦墨鏡，不論你是大圓臉、高顴骨或是國字臉，精選Gentle Monster、Linda Farrow、Ray-Ban、Tresbind…2021春夏系列最新問世的墨鏡款式，快往下滑挑選：

Tresbind

由Eque.M設計師木下裕貴聯手溥儀集團創立的Tresbind，春夏全新推出GIRL WITH HAIR RIBBON款式，主打復古夢幻的少女配色，搭配經典不敗的貓眼鏡框，是國字臉、方型臉的救星。

Gentle Monster

不限男女都能戴，2021春夏系列選擇以溫暖大地色，結合半透明的框架設計，推出全新方框造型墨鏡SOLBEI，走在潮流最前端的你，一定要入手一副。

經典款FLATBA方形太陽眼鏡換上新衣，前框上端弧線與下框方形線條融為一體，並於鏡面和鏡臂兩側鑲嵌全新直條裝飾，為經典注入新氣象。

Linda Farrow

找上英國設計師Matthew Williamson，Linda Farrow為經典圓框墨鏡推出春夏新配色，貼心的是墨鏡搭載可調式鼻墊設計，適合任何臉型、各種高度鼻梁的女孩。

除了聯名系列外，Linda Farrow以LEIF六角精緻框型及淺灰色漸變鏡片，打造充滿歐美風的六角形大框墨鏡，可以修飾臉部線條，具小臉的功能。

Ray-Ban

為了迎接牛年來到，Ray-Ban以象徵吉祥紅金色鏡框搭配灰色鏡片，打造新春特別款太陽眼鏡，淺金色鏡腿與紅鏡腿腳套，為新年注入一抹幸運色彩，鏡框外側還印有「Special Edition」字樣。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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