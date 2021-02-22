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今年新髮型試試日本當紅「小顏剪」！短、中、長髮都能成為巴掌臉仙子

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髮型一直是修飾五官的法寶，在日本更是特別強調「小顏剪」，意指透過秀髮的長短和弧度，達到讓臉看起來更小的視覺效果，以下介紹不同長短的小顏剪，變身巴掌臉仙子一點都不難。

短髮：服貼臉部線條的少年感蘋果頭

先前介紹過少年感十足的蘋果頭，其實就是非常修飾的髮型。蘋果頭不僅讓你呈現稚嫩的少年感，同時後腦勺弧度也讓頭型看起來更立體，側邊的髮絲非常服貼於臉部線條，在視覺效果上就會讓臉蛋看起來更小。若擔心這類的髮型會有翹起的髮絲，其實只要用手沾附造型品順過即可。

 
 

捲髮+挑染顯個性

近期在韓國較為流行服貼、俐落的蘋果頭造型，在日本則多了一些變化，同樣是落在脖頸的長度，只要換個分線、燙捲就立刻成為另一個造型，不變的是伏貼臉部線條的髮絲，同樣具有修飾的效果。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中長髮：側邊層次的Layer Cut

至於中長髮，由於髮長並不會切齊臉部線條，因此臉側髮絲的層次感就更為重要，比起長度一致垂墜至鎖骨、肩膀，稍微讓髮長由內而外的漸短，讓髮型跳脫單一長度的呆板，也能修飾輪廓。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注重菱形線條

除了側邊的層次外，捲度也是修飾臉蛋不可或缺的重要部分，髮型掌握「菱形線條」的原則，也就是頭頂、兩頰和下巴要呈現菱形，就會讓臉看起來比較小，因此側邊的髮絲可以燙捲或是運用電棒造型，順著勾耳後的弧度向外彎，也能夠加強菱形線條的感覺。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長髮：透過瀏海、側邊層次打造輕盈感

長髮的造型非常豐富，但也容易因為髮色、髮長等因素，讓整體視覺看起來較為沉重，因此透過造型既能維持長髮浪漫、溫柔的氛圍，又能擁有輕盈飄逸的感覺，和中長髮的原理相同，側邊髮絲的層次修飾下顎和顴骨輪廓，是不可缺少的。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自然的飄逸瀏海

除了側髮之外，長髮的你可以在瀏海上多加著墨，千萬要避開厚重的齊瀏海，選擇較為清爽、有空隙的造型，露出額頭的肌膚，增加整體造型的輕盈氛圍。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2021短髮髮型推薦：隨興俐落的流蘇剪正夯！髮尾層次是重點，不用燙就超好看！

● 【2020秋冬捲髮圖鑑】年底換髮型就靠這篇！碎花捲、波浪燙、蜜桃捲...不同髮長不同選擇！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮型, 短髮, 小顏剪

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