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最新「自然光髮色」風潮！微霧加上挑染更有立體感　隨意撩都飄仙氣

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2021人們期盼世界回歸平靜，在外表上也更加追求不同層次的美感，資生堂專業美髮將髮色帶入大自然中，在髮絲中帶入光影、色彩，獨家傳授「自然光髮色」的挑染技巧。

溫柔大地：暖粉褐色 襯托輕熟質感

仿造夕陽西下的天色，雖然是明顯的暖色系，但並不是太鮮豔的高飽和色彩，以茶棕色、粉紅色交織出懷舊的朦朧光輝，不僅不挑膚色與髮長，也能適度帶出溫柔的氣質，搭配短髮活潑中又有柔和氣息；中長髮搭配捲度，帶出溫柔輕熟氣質。

療癒森林：低調霧感 帶來空靈氣質

相較於夕陽感的暖色調，在髮色上運用冷色調卡其、灰色系交織而成，給人較於沉著、平靜的感受，而這類冷色調的髮色，也很適合喜歡森林系打扮的女孩，柔順的秀髮更能展現空靈感。

愉悅燦陽：華麗銅棕 回頭率大提升

如果是個性較為活潑、外向的你，就可以嘗試帶有橘紅感的飽和暖色調，像是來華麗氛圍的金銅色，整頭染絕對是回頭率最高的髮色、挑染則能展現張揚的時尚氛圍；帶一些霧感的煙燻棕色則能提升髮絲的蓬鬆感，很推薦細軟髮的人嘗試看看。

而想要維持亮麗髮色，最重要的就是要擁有健康的秀髮，而健康秀髮的關鍵就是「頭皮」，以下推薦兩款頭皮養護精華，讓新生秀髮更健康。

資生堂專業美髮 活耀未來無限肌能精粹

這款肌能精粹暱稱「小金剛」，添加了資生堂專業美髮的髮肌源活耀科技配方，能將成份深入頭皮肌底，能幫助頭髮健康生長，讓新生秀髮更加強韌健康。濕髮、乾髮都能使用，於全頭均勻噴灑15點後，以指腹按摩加強吸收。

2021春夏髮色推薦：回歸大地的微霧自然光髮色正夯，無論長髮、短髮都適合！

巴黎卡詩 粉漾芯生頭皮調理精華

巴黎卡詩的粉漾芯生系列專為年輕世代打造，從頭皮開始調理秀髮的健康狀態，全系列香氣由知名調香大師打造，使用時不僅能保養頭皮與秀髮，更能被香氣聊癒。這款精華能打造新生髮的健康環境，早晚吹髮前使用於頭皮並按摩至吸收，達到保濕舒緩和活絡的效果，使秀髮維持年輕健康的狀態。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮色

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