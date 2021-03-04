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天生第六感最神準的星座TOP 4　雙魚一句話抓偷吃、冠軍準到可怕

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12星座中誰的天生第六感最神準呢？在生活中有過既視感或是莫名的預知能力嗎？一起來看看在12星座中誰的直覺力超神準，無論是秘密或是另一半偷吃都難逃他的第六感！

預言家是你！12星座天生第六感最神準星座排行榜大公開

TOP3　射手座、天秤座

比起前面兩個敏感星座，射手、天秤的感知力稍稍遜色些，但還是比其它星座優秀喔！射手比較屬於「亂槍打鳥」型，腦子裡總是會不自覺的「虛實整合」，把自己看過有的沒有的戲劇情節和現實生活湊在一起，有時還沒發生的事，就莫名被你鐵口直斷說中，乍看你的第六感極度神準，其實那是因為各種可能都被你猜過一輪，想不矇中都難啊！

天秤座的第六感，比較屬於一種「事後諸葛」的概念，因為到底準不準從沒人知道，倒是天秤自己會在事後說「你看我就知道最後會這樣」、「其實會這樣我一點也不意外」、「我早就猜到了」……完全馬後砲風格，讓人不知該吹捧還是吐槽！

TOP2　雙魚座

極度感性的雙魚座有著敏感又敏銳的神經線，能透過言語溝通、互動察覺對方的心思與情緒，這份觀察力也讓魚兒擁有十分強大的第六感，那種莫名「感應」的能力平時並不常見，但往往剎時間就會有又強又猛的訊息讓你接收到，這樣的感知力通常在魚兒談戀愛的時候最容易出現。

容易從情人的聲音、語氣中猜測到對方的心思，換句話說戀愛中的雙魚完全是個「半仙」來著，情人內心中隱藏著什麼樣的秘密或是有什麼偷吃的企圖，都難逃你的神祕直覺。

TOP1　天蠍座

說到天生直覺力、第六感強的星座，第一名非天蠍座莫屬！天蠍天生就擁有很纖細的思維，善於觀察生活週遭的人、事、物，也因此具備了很優越的第六感本質，有時偶然的既視感、莫名的預知力，準得連週遭朋友都驚訝萬分。

由於天蠍座平時很多目光所及的小地方，即使沒有特別去記憶，也可以儲存在腦中成為日後作判斷的參考指標，總能比他人領先一步感受到某些或好或壞的訊息，不過也有少部分的天蠍容易有敏感過頭的傾象，一有點風吹草動就胡思亂想，反而成為誤導妳作決定的絆腳石。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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【星星教授安格斯2021/2/22-2/28星座運勢】沒事就是好事，穩穩工作穩穩過

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢, 射手, 天秤, 雙魚, 天蠍

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