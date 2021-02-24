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必學！春夏男子多層次背心搭配指南　跟上這波「插一件」風潮

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以往一提到背心，難免會想到國高中制服，制式且合身剪裁，再不然就是長輩略帶土氣的禦寒背心或是競選背心，由於這樣的既定印象，背心總被認為是過時的單品，直到近些年來，透過街頭元素與時裝的結合，延伸出各種獨特面料、剪裁設計的背心，穿搭也變得更豐富多樣有層次，本番，就來看看在春夏男生的各種穿搭風格裡怎樣「插一件」！

Urban Outdoor 插一件

在外界看來本是各據山頭、分界鮮明的「URBAN」與 「OUTDOOR」風格，在時代的演進下，原本只限於崇尚戶外運動，且特定族群實用外出裝備的 OUTDOOR，隨著一些不安於室的都市人也開始出走戶外，讓本只重視實穿性的 OUTDOOR，透過獨特美學設計，以及為應付各種極端天氣所延伸出的機能性 URBAN，兩者結合下讓都市人在懷有戶外靈魂下，也能穿出適合都市的日常穿搭。

在 Urban Outdoor 風格裡要怎樣插背心，才能插的對味，「釣魚背心」跟「狩獵背心」絕對是不可或缺的！

「釣魚背心」：

釣魚背心

▲釣魚背心。（圖／columbia

就字面上的意思就是釣魚時所著用的背心，前後都會有 4、5、6 至超多個收納小物口袋，由於短版的設計，堆疊在穿搭上增添了層次感，就算單穿 Tee 時，也不會有單薄感。

▲釣魚背心。（圖／piwoxJunya Watanabe

「狩獵背心」

▲狩獵背心。（圖／ultimateupland

同樣是擁有多口袋，但主要的用途是作為狩獵放置子彈及乾糧使用，有別於其他種類背心，肩上多以織帶做為肩掛，垂墜呈現寬鬆感，大面積露出底層衣物，視覺效果上碰撞出奇特的時尚感。

▲狩獵背心。（圖／piwoxWILDTHINGSfilter017

Cyberpunk 插一件

存在於現世的科幻小說、電動、動畫中的角色服裝設定，逐漸從概念風格，轉移到定義角色扮演（Cosplay），廣泛取材於日本古代的忍者、武士盔甲、僧侶，把多樣化元素塑型成具體時裝。

「戰術背心」：

▲戰術背心。（圖／highspeedgear

又稱「戰術攜行背心」，士兵及員警在執行戰技或其他軍事任務時，穿戴在軀幹外面的特制背心，可用於攜帶彈藥、輔助武器和其他戰術裝備，是屬於「戰術攜行具」的一種。因多為執行秘密行動，為了藏匿所以在色系上以黑色或是迷彩為主，更顯神秘感。

▲戰術背心。（圖／WISDOMfilter017Junya Watanabe

City boy 插一件

由日雜 Popeye 主編木下孝浩所定義出的穿搭風格，city boy 風格受美國的影響較深，偏美式休閒風，演進至此更加多元化，融合了日式街頭、運動、商務、休閒、戶外、軍事等元素的混搭，將生活體現在穿搭上。

「寬肩背心」：

▲寬肩背心。（圖／popeye

以往出現在學生制服的針織背心，經過重組設計，加入寬鬆以及收短下襬設計，且透過各式單品，像是帽T、襯衫、大衣層疊搭配，營造出有層次，有細節，不刻意的 city boy 穿搭風格。

 

▲寬肩背心。（圖／WEARTaobao淘寶

「插一件」竟然就會有差這麼多的變化，背心可以搭配的風格也不僅僅只限上述幾種，看看自己的穿搭風格，看是要內插或外插，這波「插一件」要跟上阿！

延伸閱讀

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※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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