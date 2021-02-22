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甜甜圈上有櫻花瓣！4款「春天小確幸」　50元起就能被滿足

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▲春季櫻花新品。（圖／各業者提供）

▲Mister Donut再推卡娜赫拉聯名，可愛到融化惹。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

最能代表春意的顏色，非櫻花粉莫屬了，在這浪漫季節與濃濃節慶感的時刻，用滿滿的幸福感開啟全年的開端，近期包括星巴克、Mister Donut、雀巢與迪士尼都推出季節粉滿滿的櫻花新品，每天輕輕鬆鬆的寵愛自己一點一點，展開整年的好心情。

▲春季櫻花新品。（圖／各業者提供）

Mister Donut Ｘ 卡娜赫拉
Mister Donut在今年與卡娜赫拉的小動物第三度聯名，連當家代言人波堤獅也變成「卡娜赫拉的波堤獅」，不但推出多種櫻花粉的甜甜圈，還有周邊商品可以蒐集，甜甜圈造型不但超級美，甚至上方還有一朵鹽漬櫻花點綴，售價50元起輕鬆創造儀式感，為自己加油打氣。

▲春季櫻花新品。（圖／各業者提供）

▲春季櫻花新品。（圖／各業者提供）

▲春季櫻花新品。（圖／各業者提供）

▲春季櫻花新品。（圖／各業者提供）

▲春季櫻花新品。（圖／各業者提供）▲春季櫻花新品。（圖／各業者提供）

▲另開賣多款周邊商品，包含面紙套、飲料提袋、環保杯，實用又可愛。

Nescafe Dolce Gusto Ｘ 星巴克
雀巢旗下Dolce Gusto膠囊咖啡機，近期首度在台推出春季限定「星巴克櫻花草莓風味拿鐵膠囊」，讓你即使宅在家，也能享受全球最大咖啡連鎖星巴克的咖啡滋味，其膠囊口味靈感來自春季與星巴克咖啡館經典風味，帶有柔和的櫻花香氣，搭配草莓風味，連奶泡都有象徵春天的粉嫩色調，在家打卡很可以！單盒售價260元，內含12顆膠囊。

▲春季櫻花新品。（圖／各業者提供）

▲春季櫻花新品。（圖／各業者提供）

星巴克櫻花系列
台灣星巴克2021年最新的春季系列，超浪漫的櫻花粉佈滿多款商品，包括隨行杯、冷水杯、馬克杯與手沖壺，粉色系主色搭配帶點神秘感的藍紫色，使用飽滿或漸層營造不同風格，讓桌上充滿櫻花片片氛圍，甚至還推出行李箱，讓你連旅行都春意隨行。

▲星巴克與日系選物店niko and...春季新品。（圖／星巴克、niko and...提供）

▲星巴克與日系選物店niko and...春季新品。（圖／星巴克、niko and...提供）

▲星巴克與日系選物店niko and...春季新品。（圖／星巴克、niko and...提供）

迪士尼粉萌季期間限定店
「粉紅維尼」終於首次登台，還有奇奇蒂蒂、桑普邦妮等角色，全都換上春天粉嫩色系設計，再加上櫻花、草莓等元素，粉紅維尼共有五款造型，有穿著日式浴衣、桃紅櫻花T恤的粉紅維尼，還有拿著馬卡龍的側坐維尼，分成粉紅和黃色兩款，以及一款臉鼓鼓的Q版維尼，全都好想抱緊處理，全秒收也不過分！

▲春季櫻花新品。（圖／各業者提供）

▲迪士尼粉萌季。（圖／公關提供）

▲迪士尼粉萌季。（圖／公關提供）

▲迪士尼粉萌季。（圖／公關提供）

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關鍵字：

春天, 櫻花新品, 星巴克, 迪士尼, 雀巢, 膠囊咖啡, Mister Donut, 卡娜赫拉

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