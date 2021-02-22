KAI脫上衣炸出誘人「巧克力腹肌」 領先亞洲聯名GUCCI推超Q熊熊印花

記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓國超人氣男團EXO成員KAI（金鐘仁）在前幾年晉升為GUCCI全球品牌大使，近日品牌更進一步驚喜推出，以他為名的GUCCI KAI Capsule系列，成為亞洲第一人，並在韓版《Esquire》3月號雜誌中一口氣曝光系列全貌，擺拍中更大方撩起T恤炸出誘人巧克力腹肌，搭配略顯慵懶眼神，令粉絲們瞬間眼冒愛心狂讚：「人間GUCCI」、「太逼人了」、「再撩高一點」。

作為團中的舞蹈以及C位擔當，KAI出道至今人氣高漲不減，除了音樂圈成績出色，KAI在時尚界也同樣影響力十足，不論是機場時尚、還是日常穿搭都是話題焦點，連續兩年擔任GUCCI全球品牌大使後，KAI更再進一步與GUCCI合作推出KAI Capsule系列，「這是GUCCI首次與韓國藝人合作系列，並且以我的名字命名。」KAI表示當這個機會出現時他很感激、也很激動。

KAI親自在韓版《Esquire》3月號演繹全新KAI Capsule系列，仔細看畫面會發現從襯衫、外套、T恤、鞋子到經典包款們，全都被Q萌的泰迪熊們給攻陷了，平常有在追蹤KAI的粉絲們都知道，完全是超級「熊控」的KAI不只家中擺滿了熊熊，任何只要有「熊」的單品他都必收，粉絲們也經常以「熊孩子」的可愛暱稱來稱呼他，KAI希望藉由將滿滿的熊熊印花融入系列，讓GUCCI單品變得活潑、休閒，讓時尚迷們不分場合都能隨意穿搭。

這回登上封面，KAI以182公分的高䠷模特兒身材，連換多套系列服裝演繹，透過暖調色調呈現朦朧的復古感，看向鏡頭的眼神彷彿要將人吸了進去，招牌凌亂的髮絲隨意擺拍就帥出天際，拍攝中KAI也不吝嗇撩起T恤，大方曬出結實腹肌，即便是穿著可愛的熊熊印花同樣性感氣場噴發，養眼畫面讓少女們眼睛瞬間變成心心眼狂冒愛心。

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