fb ig video ETtoday search mobile

KAI脫上衣炸出誘人「巧克力腹肌」 領先亞洲聯名GUCCI推超Q熊熊印花

>

記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓國超人氣男團EXO成員KAI（金鐘仁）在前幾年晉升為GUCCI全球品牌大使，近日品牌更進一步驚喜推出，以他為名的GUCCI KAI Capsule系列，成為亞洲第一人，並在韓版《Esquire》3月號雜誌中一口氣曝光系列全貌，擺拍中更大方撩起T恤炸出誘人巧克力腹肌，搭配略顯慵懶眼神，令粉絲們瞬間眼冒愛心狂讚：「人間GUCCI」、「太逼人了」、「再撩高一點」。

作為團中的舞蹈以及C位擔當，KAI出道至今人氣高漲不減，除了音樂圈成績出色，KAI在時尚界也同樣影響力十足，不論是機場時尚、還是日常穿搭都是話題焦點，連續兩年擔任GUCCI全球品牌大使後，KAI更再進一步與GUCCI合作推出KAI Capsule系列，「這是GUCCI首次與韓國藝人合作系列，並且以我的名字命名。」KAI表示當這個機會出現時他很感激、也很激動。

KAI親自在韓版《Esquire》3月號演繹全新KAI Capsule系列，仔細看畫面會發現從襯衫、外套、T恤、鞋子到經典包款們，全都被Q萌的泰迪熊們給攻陷了，平常有在追蹤KAI的粉絲們都知道，完全是超級「熊控」的KAI不只家中擺滿了熊熊，任何只要有「熊」的單品他都必收，粉絲們也經常以「熊孩子」的可愛暱稱來稱呼他，KAI希望藉由將滿滿的熊熊印花融入系列，讓GUCCI單品變得活潑、休閒，讓時尚迷們不分場合都能隨意穿搭。

這回登上封面，KAI以182公分的高䠷模特兒身材，連換多套系列服裝演繹，透過暖調色調呈現朦朧的復古感，看向鏡頭的眼神彷彿要將人吸了進去，招牌凌亂的髮絲隨意擺拍就帥出天際，拍攝中KAI也不吝嗇撩起T恤，大方曬出結實腹肌，即便是穿著可愛的熊熊印花同樣性感氣場噴發，養眼畫面讓少女們眼睛瞬間變成心心眼狂冒愛心。

►「小蜘蛛」登大人！湯姆霍蘭德脫下西裝炸出肌肉　Man味太性感

►林俊傑穿20萬LV、Gucci新衣過年　勞力士古董「黑水鬼」更誘人
  

關鍵字：

EXO, KAI, 金鐘仁, GUCCI, 膠囊系列, 聯名

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克2／22起「連續19天」買一送一　用手機花2分鐘爽賺一杯

星巴克2／22起「連續19天」買一送一　用手機花2分鐘爽賺一杯

小CK爆款「長型馬鞍包」宣布回歸！ZARA編織手袋超Q攻佔日妞IG

小CK爆款「長型馬鞍包」宣布回歸！ZARA編織手袋超Q攻佔日妞IG

桃園不只華泰跟IKEA！豐盛浮誇早午餐、日式甜點　十家美食必吃

桃園不只華泰跟IKEA！豐盛浮誇早午餐、日式甜點　十家美食必吃

陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡 周杰倫瘋億元巴斯奇亞名畫　佳士得端8.6億起標作品誘天王 吃越多痘痘瘋狂長的3大食物　戒掉還能順便瘦身一箭雙鵰 林俊傑穿20萬LV、Gucci新衣過年　勞力士古董「黑水鬼」更誘人 綠面青銅潛水錶超夯　浪琴表飄復古味 2月底咖啡優惠來了！　星巴克推買一送一　85度C限時第二杯半價 包・開箱／侯佩岑提「撞色小方包」超逆齡　邵雨薇跟上拎全黑款耍帥

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面