5徵兆判斷老闆是否喜歡你　想積極發展別走冤枉路

▲是否有得老闆緣，是升遷的要點之一。（圖／PAKUTASO、pixabay、unsplash，以下同）

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有時候想在公司深耕，上司當然是關鍵因素之一，即便自己能力不錯，也要看自己是不是有「老闆緣」，不然其實上司不喜歡你，只是覺得你「很好用」，代表即使你再努力，升遷機會也是渺茫，心理社會學家Gilles Azzopardi分享幾個徵兆，你可以由此判斷，別花時間走冤枉路。

他給你爛差事，會跟你道歉

在工作上難免會有一些爛任務，像是花時間去做卻吃力不討好，對自己完全沒好處，或是就是推你出去被客戶罵的，工作久了多少會被交辦，而上司也心知肚明，但他會對你不好意思、先安撫你，代表他仍在乎你的自尊，而不是有一種活該被壓榨的態度。

他在乎你的私生活

不是一定要進入你的私領域，而是除了公事，偶爾也會對其他方面感興趣，像是週末玩得還愉快嗎？最近有去吃啥好料？小孩已經國小幾年級了？記得你妻子（或丈夫）的名字或職業等，對於你偶而要處理的私人要事，也會有同理心。

他會在別人面前稱讚你

每一次你達成任務時，他不會閉起門（只剩你一個人）稱讚你，而是在會議中或是其他人面前展現對你的肯定，若有需要改進的地方，他多半會選擇在較低調的時機，或是人較少的場合告知你。

需要時他會幫你說話

換作白話一點就是會「挺你」的意思，他會適時表達對你的支持，像是有人越級報告，他會進行導正，若有工作中產生誤會，他會先緩和情況，並在第一時間表示「通常非你的作風，會再調查清楚」之類的做法。

會理性衡量你的失敗

上司有很多種，推託過錯的、落井下石的，然而若你的上司會理性衡量你的失敗原因，代表他多少是肯定你的其他表現，態度會較為趨向「每個人都會出錯」、「這本來就不容易」、「至少你有成長」。

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