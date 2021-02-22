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4招「補救保養法」降低熬夜對肌膚的傷害！越早卸妝清潔越好

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▲▼4招降低熬夜對肌膚的傷害。（圖／翻攝ＩＧ）

▲不得不熬夜時，做好4件事能幫助減少肌膚傷害。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

編輯／Amanda　

熬夜不僅傷身體也傷肌膚，還會加速老化，但有時候會遇到有不得不晚睡的情況，不想隔天肌膚粗糙乾裂、暗沈氣色差到嚇人或是肌膚不穩導致敏感、爆痘，快把以下4件事做好做滿，幫助降低晚睡對肌膚的傷害，讓熬夜的影響盡量小一點。

1.儘早卸妝清潔

當不得不晚睡熬夜時，越早做好卸妝洗臉越好，最好可以一回到家後就先卸妝清潔，幫助減少肌膚負擔，且也能避免因熬夜過晚太累沒精力，沒卸妝就睡著的情形發生。

▲▼4招降低熬夜對肌膚的傷害。（圖／翻攝ＩＧ）

▲至少當天晚上和隔天早上一定要加強保濕和修護保養。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

2.加強補水修復

熬夜晚睡會使肌膚水分流失，導致乾燥缺水、肌膚屏障功能變弱，進而容易產生敏感現象，因此保養上要做好補水保濕和修護，最好使用擁有良好保濕效果且好吸收的護膚產品，並搭配抗氧或修護型精華及乳霜，預防隔天肌膚出現暗沈乾燥或敏感不適的現象，幫助把熬夜對肌膚的傷害盡量降低。

3.使用眼霜搭配按摩

熬夜晚睡會也會使得血流速度變慢，代謝變差，進而使得眼周暗沈、浮腫形況加重，可使用專門針對眼周肌膚問題的眼霜，搭配輕柔按壓眼部附近穴位，促進眼部血液循環，並及時為眼周肌膚補充營養及滋潤，緩解熬夜導致的眼周問題。

▲▼4招降低熬夜對肌膚的傷害。（圖／翻攝ＩＧ）

▲熬夜後肌膚處於不穩狀態，隔天防曬絕不能偷懶。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

4.一定要做好防曬

熬夜後肌膚正處於脆弱不穩定的狀態，屏障功能變弱，使肌膚對環境的防護力下降，所以隔天的防曬防護更是重要，千萬別因疲累就偷懶不防曬，且要盡量選用成分溫和的防曬產品，降低肌膚的負擔。

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關鍵字：

保養, 護膚, 護理, 熬夜, 晚睡, 補救

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