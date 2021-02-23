約會用「天氣很好」開頭很不妙　哈佛研究教「自然閒聊法」絕不尷尬

▲面對不熟的朋友同事或是陌生人，如何開話頭很重要。（圖／Pixabay，以下同）

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人生是需要交際的，然而有些人面對聚會、派對或是約會場合，在不甚熟悉或是跟笨是陌生人的面前，也能泰然自若地聊天，可能部分是性格使然，然而也並非僅是自信問題，破題的那句話非常重要，以往的「你好嗎」、「天氣不錯」這種開頭已經過時，想自然開啟話頭，只要掌握一個訣竅。

有些人對閒聊有障礙，是因為他們不知如何開頭，哈佛研究員分析300則對話，發現詢問對對方有意義的問題，比生硬的「天氣不錯」的硬聊式起頭法，還要更受人歡迎。

問出「對對方有意義的問題」，就是「跟進式問題」，可以更自然的開啟話頭，首先需要先訓練你的觀察力，問出對方會有感的問題，像是對方帶了一條Tiffany項鍊，可以用「Tiffany的項鍊我也滿喜歡的」，換句話說，從對方的衣著下手，「我妹妹最近也常穿寬褲，這是一種流行嗎？」

觀察周遭，總會有不錯的起頭，開啟閒聊，若是第一次約會一起去吃飯，對方點的飲料或餐點也可以聊天，「我之前吃過一種很誇張的義大利麵」、「你知道法國女生最喜歡喝你剛剛那種酒」，不要給自己太大壓力，這是可以練習的，之後呈現出的態度會越來越輕鬆。

如果真的從對方觀察不出什麼，也可以從自己的事來做開頭，包括「今年過年前實在太忙，所以我略過了大掃除」、「幾個月前我領養了一隻狗」、「這杯墊讓我想起小時候第一次去美式餐廳」，使用這樣的話頭要注意，它必須是事實，不是你編造的，不然之後越聊就會越尷尬，甚至錯誤百出，讓對方認為你是個不真誠的人。

而以前常使用的「你好嗎」、「今天天氣真好」這種開頭已經完全過時，而且這問句會讓對方不知所措，除非他比你更會聊，才能接得下去，不然通常得到的回應只會是句點，試想情況交換，有人突然問你「你好嗎？」，只會有兩種狀況，要不就是深度思考答不出來，第二種就是虛應故事，不是真誠的回答，通常也不會有後續建立連結的機會。

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