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金馬影帝莫子儀與許瑋甯上演深情戲　APUJAN把時裝秀拍成《全面啟動》

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▲APUJAN 2021秋冬發表。（圖／品牌提供）

▲APUJAN於今（22日）舉辦2021秋冬時裝秀發表。（圖／品牌提供，以下同）

記者王則絲／台北報導

由於全球疫情還不可懈怠，台灣設計師品牌APUJAN詹朴2021秋冬時裝秀延續上一季，同樣以微電影形式參與本季倫敦時裝周，找來金馬影帝莫子儀、最佳男配角劉冠廷以及許瑋甯、宋芸樺⋯⋯等大咖演員助陣，APUJAN 2021秋冬時裝秀以「夢中搜查令」為主題，描述一名可穿梭夢境的偵探逐漸混淆了真實與虛幻的界線，讓人不禁聯想到電影《全面啟動》的懸疑與魔幻氛圍。

▲APUJAN 2021秋冬發表。（圖／品牌提供）

▲APUJAN「夢中搜查令」影片中演員們也現身。

詹朴於去年舉辦的2021春夏秀為品牌首次以影片方式呈現，當時他笑說：「因為我比較害羞、不會說話，希望以後都可以用影片解決。」而今年2021秋冬時裝秀果然應驗，再度用影片取代親自飛往倫敦舉辦實體大秀。

▲APUJAN 2021秋冬發表。（圖／品牌提供）

▲APUJAN 2021秋冬發表。（圖／品牌提供）

▲影片由莫子儀、劉冠廷、許瑋甯、宋芸樺等演員擔綱演出，場面相當盛大。

本季主題為「夢中搜查令 IN DREAMS, WE INVESTIGATE」，影片由《下半場》監製陳寶旭擔任監製、金曲獎最佳MV得主殷振豪導演執導，詹朴設定由莫子儀飾演一個失眠的偵探，能夠進入別人的夢境替人解決問題，只不過他一直以來只是為了找尋某個已經失去的人，終於在管理員（劉冠廷飾）的夢境中遇見了他朝思暮想的女人，並與負責飾演該女人的許瑋甯展開深情對手戲，完整故事劇情相當引人入勝，影片將會在本月23日10：45於倫敦時裝周官網、品牌社群、中華電信MOD上線。

於今日的APUJAN 2021秋冬系列發表會上，詹朴與演員們都蒞臨現場，莫子儀幽默表示：「參與這個影片最大的原因，就是去年金馬詹朴特別幫我設計禮服。」所以義無反顧就答應出演，他也提到，特別喜歡詹朴在作品中常運用的科幻色彩、童趣風格，以及在大人世界中常被遺忘的事情。

▲APUJAN 2021秋冬發表。（圖／品牌提供）

▲APUJAN 2021秋冬發表。（圖／品牌提供）

▲APUJAN 2021秋冬系列。

APUJAN 2021秋冬系列服裝與影片中的角色、場景有著關聯性，值得觀眾去細細發掘品味，本季新裝同樣可以看見品牌招牌的浮誇臉飾，經典的鏤空設計，且本季持續開發刺繡、立體緹花與數位印花等各式布料，運用不同類型的特殊針織技法，結合東方傳統服飾細節在當代服飾中，從極細的純絲針織到手工的美麗奴羊毛針織、從包釦到帽飾，於時裝影片中推出超過四十套全新服裝。

▲APUJAN 2021秋冬發表。（圖／品牌提供）

▲APUJAN 2021秋冬發表。（圖／品牌提供）

▲APUJAN 2021秋冬系列。

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關鍵字：

APUJAN, 詹朴, 2021秋冬, 倫敦時裝周, 莫子儀, 許瑋甯, 劉冠廷, 宋芸樺

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