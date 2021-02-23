網傳「5種風水」提升工作運　這種盆栽辦公桌千萬別放！

▲最近工作不太順，試試改變辦公桌風水吧！。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

又是一周新開始，職場想要有貴人相助、小人遠離，除了個人積極努力，和辦公桌風水其實大有關係，網傳5種風水能讓你提升工作運勢，現在就趕快筆記！

#桌面隨時保持整齊

這道理其實和家中擺設一樣，依辦公室風水來說，桌面是否整齊關係你的運勢，千萬別放和工作無關的雜物，甚至是丟紙屑的小垃圾桶都不要放桌面，這樣會擾亂工作運勢，更會降低你的效率。

#美景設為電腦桌面

你的電腦桌面是什麼呢？要知道工作有很長時間面對電腦，因此電腦桌面的照片營其重要，建議設定為漂亮的風景圖，代表著蓬勃生機，幫助提升工作效率，同理若是你是外勤業務，手機螢幕的圖案也要精選才是。

#座位靠牆、遠離小人

有沒有聽過座位靠牆等於有靠山，能在公司站穩穩，雖然說這並不是一定，但座位後方若是走道，同事來來往往也容易擾亂心神，容易讓小人趁虛而入。建議可在椅背上掛一件黃色外套，有黃袍加身，驅趕小人的寓意。

#電話放左邊

風水學來說，左青龍、右白虎，龍怕靜而虎怕吵，建議把會發出聲響的物品放在左邊，像是文書文件等東西可放在右邊。

#盆栽調節氣場

植物有靈性能夠調節環境氣場，可幫助聚財和擋煞，一般來說辦公桌上放發財樹、開運竹和多肉植物，可幫忙紓解工作壓力，但請盡量避免有刺的仙人掌，就風水學而言，有刺植物容易刺走你的好運氣。

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