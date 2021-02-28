戀愛運UP！沒受傷也想貼「命運的紅線」OK繃　自己的紅線自己牽

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許多東方國家都有著向「月下老人」祈求姻緣的民間信仰，而「紅線」便是傳說中月老搓合男女的法寶，會將兩人用一條紅絲繩互相繫著，代表即使距離千里的緣分也能靠紅線牽起，也就是「牽紅線」的由來。日本設計品牌uhuhu便參照了月老的典故，推出了一款「命運的紅線OK繃」，讓人就算沒有受傷也想馬上在手指貼一條，當起自己的月老，自己的紅線自己牽！

▲日本設計品牌uhuhu推出「命運的紅線OK繃」。（圖／翻攝自uhuhu）



「月老」總是能成為少女們之間的火熱話題，哪間廟靈驗、要拜什麼、不能拜什麼、祈求的要點⋯⋯全都是必備的知識，由此可知月老的紅線對渴求戀愛的女孩們來說，可說是最神聖的愛情的象徵！

而這條紅線其實也沒這麼難拿到，除了求月老的那條隱形的紅線，你還可以貼上「命運的紅線OK繃」！由日本設計品牌uhuhu 推出的「命運的紅線OK繃」，就是看準了女孩們對於戀愛的渴望，而手指頭又是容易經常受點小傷的部位，因此就把紅色的線條印製於白色的OK繃上，貼在手指上就像是被牽上了紅線一樣。

▲日本設計品牌uhuhu推出的「命運的紅線OK繃」還包含了6種線條圖案。（圖／翻攝自uhuhu）

日本人將創意運用在OK繃上也不是新鮮事，還記得在推特上引起轉推風潮的「紫蘇葉OK繃」嗎？外型就和一般看到的綠色紫蘇葉一模一樣，不僅保留了紫蘇葉輪廓的鋸齒形狀，嫩綠色宛如剛剛摘下，薄薄一片更顯逼真，不知道的人大概會無不懷疑的以為是真的吧。