fb ig video ETtoday search mobile

戀愛運UP！沒受傷也想貼「命運的紅線」OK繃　自己的紅線自己牽

>

編輯／JJ

許多東方國家都有著向「月下老人」祈求姻緣的民間信仰，而「紅線」便是傳說中月老搓合男女的法寶，會將兩人用一條紅絲繩互相繫著，代表即使距離千里的緣分也能靠紅線牽起，也就是「牽紅線」的由來。日本設計品牌uhuhu便參照了月老的典故，推出了一款「命運的紅線OK繃」，讓人就算沒有受傷也想馬上在手指貼一條，當起自己的月老，自己的紅線自己牽！

▲命運的紅線OK繃。（圖／翻攝自pinkoi）

▲日本設計品牌uhuhu推出「命運的紅線OK繃」。（圖／翻攝自uhuhu）

「月老」總是能成為少女們之間的火熱話題，哪間廟靈驗、要拜什麼、不能拜什麼、祈求的要點⋯⋯全都是必備的知識，由此可知月老的紅線對渴求戀愛的女孩們來說，可說是最神聖的愛情的象徵！

而這條紅線其實也沒這麼難拿到，除了求月老的那條隱形的紅線，你還可以貼上「命運的紅線OK繃」！由日本設計品牌uhuhu 推出的「命運的紅線OK繃」，就是看準了女孩們對於戀愛的渴望，而手指頭又是容易經常受點小傷的部位，因此就把紅色的線條印製於白色的OK繃上，貼在手指上就像是被牽上了紅線一樣。

▲命運的紅線OK繃。（圖／翻攝自pinkoi）

▲命運的紅線OK繃。（圖／翻攝自pinkoi）

▲日本設計品牌uhuhu推出的「命運的紅線OK繃」還包含了6種線條圖案。（圖／翻攝自uhuhu）

日本人將創意運用在OK繃上也不是新鮮事，還記得在推特上引起轉推風潮的「紫蘇葉OK繃」嗎？外型就和一般看到的綠色紫蘇葉一模一樣，不僅保留了紫蘇葉輪廓的鋸齒形狀，嫩綠色宛如剛剛摘下，薄薄一片更顯逼真，不知道的人大概會無不懷疑的以為是真的吧。

關鍵字：

命運的紅線OK繃, OK繃, uhuhu, 紅線, 月老, 戀愛運

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜身材大一號！「全身撞衫」陸女星慘輸　網：很顯胖

歐陽娜娜身材大一號！「全身撞衫」陸女星慘輸　網：很顯胖

42歲孫芸芸「辣腿翹臀」靠深蹲　連難瘦的腰腹都變緊實

42歲孫芸芸「辣腿翹臀」靠深蹲　連難瘦的腰腹都變緊實

長知識！5個常見的化妝水NG用法，用錯小心皺紋找上門

長知識！5個常見的化妝水NG用法，用錯小心皺紋找上門

桃竹最適合帶小孩放電！海底世界、小熊博物館　4個景點填滿親子假期 想瘦身卻戒不掉飲料？8款「健康解膩飲品」讓你喝出好體態 三月「爆款球鞋」陣容太逼人！CLOT死亡之吻、YEEZY 450重磅登場 吠陀占星3月整體運勢出爐！4星座超幸運　水瓶、巨蟹財運旺爆 「內心高冷」難交心的3大星座！Top 1不想浪費時間、天秤也上榜 熱狗橡皮擦、可站立便條紙　趣味文具讓桌上天天都療癒 日本在瘋「366天生日花紋」！8月5日是向日葵性格開朗友善

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面