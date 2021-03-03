宣美扮貓女曬S曲線辣到沒天理　嘴邊黏水鑽，網呼：點痣？

記者王蓁蓁／綜合報導

韓女星宣美近期積極籌備全新回歸專輯《TAIL》之餘不忘寵粉，接連在IG上暴風釋出宣傳大片，只見畫面中她先是優雅戴上王冠化身成夢幻女神，接著又全身環繞黑貓穿上緊身黑色網裝扮演性感貓女，在沙發上擺出撩人姿態，令粉絲們招架不住大呼：「太辣了」、「身材太誇張」、「我願意變成貓咪」。

▲宣美穿上緊身天鵝絨拼接網裝扮演性感貓女。（圖 / 翻攝IG@miyayeah、＠official_sunmi，以下同）



時隔一年宣美再度推出全新專輯，舉手投足都擁有超強電力的她，在每次回歸舞台都把粉絲們電得東倒西歪，記憶點超強的洗腦舞步，還會順勢成為時下最夯的流行舞蹈，這次的回歸宣美一口氣在IG上曬出多組超惹火的性感辣照，令粉絲們更加期待。

▲宣美跪在沙發上擺拍大方展現傲人S曲線。

▲宣美換上漆皮紅色緊身洋裝搭配貓女眼罩。

其中宣美穿上來自紐約的設計師品牌LaQuan Smith天鵝絨拼接連身網裝，若隱若現的美腿惹人遐想，腳上超高的Christian Louboutin紅底鞋，搭配向上勾勒的眼線妝容，完美演繹貓女的撫媚氛圍，她跪在沙發上擺拍，大方展現傲人S曲線，引來粉絲們鼻血直流 ; 下一秒又換上漆皮紅色緊身洋裝以及皮革長手套，完美身型一覽無遺，臉上的貓女眼罩，讓整體性感的危險氣息隨之噴發。

▲宣美蕾絲眼罩搭配前衛水鑽點痣妝容。

整體拍攝環繞在昏暗朦朧的紅色氛圍，宣美緊接著罩上了蕾絲眼罩，暗紅色口紅妝容在嘴角兩邊都貼上了閃亮的水鑽，令網友們紛紛留言：「這是點痣」？「這妝我不懂」，但也有粉絲們認為只有宣美能駕馭「高顏值才能扮」、「又會掀起一波仿妝潮了」。

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