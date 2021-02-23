化妝水用化妝棉擦效果才好？4種使用法解析　膚質是重點

▲許多女生習慣洗臉後先用化妝水。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial)

編輯／Amanda

化妝水是許多人保養的第一個步驟，不用化妝水就覺得不對勁，但每個人的用法都不同，有人直接用手抹，也有人用化妝棉擦，還有用拍打、濕敷的，到底怎麼用才好？其實化妝水要不要搭配化妝棉用、如何使用，主要取決於個人膚質，以下幫你解答常見的4種用法適合的膚質和需要注意事項。

▲搭配化妝棉使用時動作要輕柔。(圖／翻攝IG@aoihamada)



如果是偏乾性肌膚或肌膚容易敏感的人，不建議使用化妝棉來擦拭化妝水，這兩類人本身肌膚角質層就比較脆弱，用化妝棉擦拭過程中會摩擦肌膚、帶走角質，可能會造成肌膚屏障受損，引起刺痛、泛紅甚至過敏、爛臉情況。所以乾皮，尤其是乾敏皮最好直接用手上化妝水，用雙手輕輕按壓全臉就好。



如果是偏油性且很少有敏感狀況，較健康穩定的肌膚，角質代謝較緩慢或吸收較差時，可以搭配化妝棉用擦拭的方式上化妝水，但擦拭動作一定要順著肌膚紋理且輕柔的擦，別胡亂用力亂擦一通，以免造成肌膚負擔、傷害角質層。

再來，有些人上完化妝水後會用手拍打肌膚，覺得可以幫助吸收，但其實這樣做不僅沒有促進吸收的效果，反而容易用力過度傷害肌膚。

▲用化妝水濕敷，要注意時間別太長。(圖／翻攝IG@aoihamada)



另外，很多人也會用化妝水來濕敷，但要注意的是濕敷時間不要太長，還有化妝水的成分。首先，用化妝水濕敷時要留意別敷到化妝棉都乾了才拿起來，這樣會讓肌膚水分被反向蒸發，反而變更乾。依照依照化妝水、精華水種類的不同，敷2、3分鐘即可，最長也盡量別超過5分鐘。

而要特別注意的是，有些化妝水會添加酒精或果酸、水楊酸等成分，雖然酒精可以促進滲透、增強吸收效果和使用起來也很清涼清爽，而果酸、水楊酸能幫助促進角質代謝，但這類型化妝水都不建議拿來濕敷，因濕敷的封閉性效果更容易刺激肌膚，尤其是肌膚偏乾性或敏感肌的人群更要避免。

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