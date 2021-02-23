fb ig video ETtoday search mobile

化妝水用化妝棉擦效果才好？4種使用法解析　膚質是重點

>

▲▼ 化妝水使用法。（圖／翻攝IG）

▲許多女生習慣洗臉後先用化妝水。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial)

編輯／Amanda

化妝水是許多人保養的第一個步驟，不用化妝水就覺得不對勁，但每個人的用法都不同，有人直接用手抹，也有人用化妝棉擦，還有用拍打、濕敷的，到底怎麼用才好？其實化妝水要不要搭配化妝棉用、如何使用，主要取決於個人膚質，以下幫你解答常見的4種用法適合的膚質和需要注意事項。

▲▼ 化妝水使用法。（圖／翻攝IG）

▲搭配化妝棉使用時動作要輕柔。(圖／翻攝IG@aoihamada)

如果是偏乾性肌膚或肌膚容易敏感的人，不建議使用化妝棉來擦拭化妝水，這兩類人本身肌膚角質層就比較脆弱，用化妝棉擦拭過程中會摩擦肌膚、帶走角質，可能會造成肌膚屏障受損，引起刺痛、泛紅甚至過敏、爛臉情況。所以乾皮，尤其是乾敏皮最好直接用手上化妝水，用雙手輕輕按壓全臉就好。


如果是偏油性且很少有敏感狀況，較健康穩定的肌膚，角質代謝較緩慢或吸收較差時，可以搭配化妝棉用擦拭的方式上化妝水，但擦拭動作一定要順著肌膚紋理且輕柔的擦，別胡亂用力亂擦一通，以免造成肌膚負擔、傷害角質層。

再來，有些人上完化妝水後會用手拍打肌膚，覺得可以幫助吸收，但其實這樣做不僅沒有促進吸收的效果，反而容易用力過度傷害肌膚。

▲▼ 化妝水使用法。（圖／翻攝IG）

▲用化妝水濕敷，要注意時間別太長。(圖／翻攝IG@aoihamada)

另外，很多人也會用化妝水來濕敷，但要注意的是濕敷時間不要太長，還有化妝水的成分。首先，用化妝水濕敷時要留意別敷到化妝棉都乾了才拿起來，這樣會讓肌膚水分被反向蒸發，反而變更乾。依照依照化妝水、精華水種類的不同，敷2、3分鐘即可，最長也盡量別超過5分鐘。

而要特別注意的是，有些化妝水會添加酒精或果酸、水楊酸等成分，雖然酒精可以促進滲透、增強吸收效果和使用起來也很清涼清爽，而果酸、水楊酸能幫助促進角質代謝，但這類型化妝水都不建議拿來濕敷，因濕敷的封閉性效果更容易刺激肌膚，尤其是肌膚偏乾性或敏感肌的人群更要避免。

►保濕噴霧用錯小心越噴越乾！正確使用2重點　別自然風乾

►4招「補救保養法」降低熬夜對肌膚的傷害！越早卸妝清潔越好

►保養、底妝老是「搓泥」？做好3件事改善起屑　步驟間要留時間吸收

關鍵字：

保養, 護膚, 化妝水, 用法, 濕敷, 化妝棉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克2／22起「連續19天」買一送一　用手機花2分鐘爽賺一杯

星巴克2／22起「連續19天」買一送一　用手機花2分鐘爽賺一杯

今年新髮型試試日本當紅「小顏剪」！短、中、長髮都能成為巴掌臉仙子

今年新髮型試試日本當紅「小顏剪」！短、中、長髮都能成為巴掌臉仙子

「金魚腦」是自己害的？5個傷害記憶力的壞習慣　豆腐吃太多也NG

「金魚腦」是自己害的？5個傷害記憶力的壞習慣　豆腐吃太多也NG

全智賢「胸口中空」狂洩女王氣場　下秒換緊身束褲真實腿型全看光 日網站揭「普女撩男」必勝6大技巧　掌握「局部優勢」很重要 常吃「糖」小心發胖還老得快！有效降低「甜食渴望」的3種食物 擺脫阿桑感！今年必買3種「鯊魚夾」　夾出韓系溫柔小姊姊感 桃園不只華泰跟IKEA！豐盛浮誇早午餐、日式甜點　十家美食必吃 三麗鷗聯名馬汀靴又酷又可愛　Kitty、布丁狗、雙子星人氣角色全到齊 42歲孫芸芸「辣腿翹臀」靠深蹲　連難瘦的腰腹都變緊實

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面