哈佛大學研究：提升睡眠質量的5個方法　浴室燈光也有影響

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現代人通常都晚睡早起，睡眠質量普遍低落，睡不好不僅會影響隔天精神，更會使大腦低校運轉，日本有一個調查指出，有四成人每天睡不到6小時，醫生分享，長時間累積會使抗壓力變差、精神不繼，甚至會影響大腦認知。

日本醫師田中奏表示，我們必須擁有投資睡眠的觀念，它靠著平時一點一滴累積，若長期負債，對健康絕對是隱形的威脅，在此分享哈佛大學推薦的「優質睡眠」方法，原來睡眠和每個時段環環相扣。

＃早晨5分鐘陽光照射

研究顯示，早晨起床對睡眠影響相當大，當照射陽光後，14-16小時體內會分泌褪黑荷爾蒙幫助入睡，因此不管是陰天或是晴天，起床第一件事就是打開窗簾感受陽光，每天最好在同一時段，幫助養成規律睡眠。

＃傍晚5分鐘快走

利用傍晚時刻進行5分鐘快走或是簡單拉伸，幫助身體暖機，提高體溫。當身體經歷體溫升高，接著慢慢降下的過程，就會漸漸產生睏意。

＃多吃色胺酸食物

含色胺酸食物包括：牛奶、優酪乳、大豆、堅果、、蛋、肉類、香蕉等。色胺酸是大腦合成褪黑激素的原料，在合成過程中，色胺酸會先形成血清素，再經過酵素的催化才合成褪黑激素，當褪黑激素濃度增加，就會開始有睡意。

＃睡前泡澡

這個概念等同於傍晚快走，藉由泡澡來提高體溫，接著讓體溫自然下降能幫助增加睡意，研究更提醒泡澡可以將浴室的燈光調暗，以免光線太強刺激大腦，使身心無法徹底放鬆。

＃不要在床上玩手機

躺在床上若還是滑手機，手機藍光讓人體透過眼睛得到刺激神經，導致睡意全無。研究指出，眼睛受到藍光8分鐘的刺激，就會讓身體持續興奮超過1小時。

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