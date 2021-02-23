42歲孫芸芸「辣腿翹臀」靠深蹲　連難瘦的腰腹都變緊實

▲孫芸芸身材好比20歲，逆天線條靠運動維持。（圖／翻攝自孫芸芸IG，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

42歲孫芸芸不讓女兒專美於前，擁有一雙逆天筆直細腿還不滿足，近來更是靠勤練深蹲來練出性感翹臀。許多女生因長時間久坐、年齡增長讓緊緻臀型失守，這時不妨利用深蹲來緊緻線條，視覺年齡立馬少5歲。

▲孫芸芸美腿實在是太逼人。

若你是健身愛好者，一定知道深蹲好處多多，盤點以下5大優點，在家就能輕鬆練起來！

1.深蹲10分鐘就有感

以跑步來說，少說也要跑上30分鐘，但是進行一次有效的深蹲訓練，只需要10分鐘。而深蹲也沒有場地限制，只要有空間就能隨時做起來。

▲深蹲較不會傷害關節。（圖／Unsplash，以下同）

2.和跑步比起，較不傷膝蓋

深蹲對膝蓋的影響較小，除非你深蹲負重很大，建議試試用一次深蹲代替一次跑步，這樣不僅能達到訓練，更能保護膝蓋。

3.偶爾大吃也不怕身材走樣



深蹲屬於無氧運動，能量來源為肌糖原，它們來自自身儲存的碳水化合物，許多愛美人士都對碳水化合物斤斤計較，這時候多做深蹲，即使偶爾吃過量也不需要擔心。

▲像是孫芸芸的負重深蹲，更能幫助有效增肌。

4.達到緊緻翹臀

長時間跑步訓練所獲得的身材，就就好比馬拉松的運動員，進行深蹲練習的身材就好比短跑運動員。觀察兩者身材便可發現，短跑運動員的臀部較翹。

5.深蹲訓練後腰圍更緊實

有的運動雖然能使體重下降，但對鬆垮的腰腹部改善有限，和跑步比起，深蹲運用到腰腹力量，能帶給你更強而有力的腹部線條。