孫芸芸黑絲襪美腿性感走味　套Prada大鞋變「音符腳」

▲孫芸芸穿黑絲襪搭Prada 36,000元的Monolith繫帶鞋，自認很像音符。（圖／翻攝aimeeyunyunsun，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

微風少奶奶孫芸芸有一雙令人羨慕的美腿，她偶爾穿上黑絲襪露出大長腿，總引來網友「好辣」、「好性感」的評語，不過這回她以黑絲襪配上Prada要價36,000元的Monolith繫帶鞋，還特別以躺姿將腳翹起，不但沒了性感味，她反而自認「穿大鞋是不是很像音符」，逗樂粉絲。

▲孫芸芸的一雙大長腿令人羨慕。

孫芸芸的形容的確很傳神，因為她的「鳥仔腳」配上Prada近期熱賣的Monolith繫帶鞋，就像黑色音符一般，且在黑色大鞋襯托之下，讓她的腿看起來更細了，而少了女人味沒關係，反而多了幾分帥氣。

▲楊丞琳也常穿與孫芸芸同系列的Prada鞋款。（圖／翻攝rainie77 IG）



此類黑色厚底鞋或短靴正在名人圈大流行，包括楊丞琳、王心凌、義大利美女時尚部落客Chiara Ferragni等都被Prada圈粉，各擁有不同高度鞋身的款式，當中楊丞琳在農曆新年期間，以長版衫、捲起褲管的牛仔褲搭配Prada短筒大黑鞋，成功穿出學生妹的青春氣息。

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