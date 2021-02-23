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面臨美容連鎖事業關店潮　洪秀燕選擇跳槽東森自然美找出路

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【小人物大故事】

東森自然美台中金龍店洪秀燕，早已在美容產業開創自己的事業舞台，大放異彩，但環境競爭激烈，原先加盟的連鎖品牌遇上關店潮，她說「若跟著走下去，只會走到死胡同，沒有出路」，因此洪秀燕決定出走，選擇加入東森自然美，用台灣人的品牌，成就自己的美麗事業。

東森自然美小人物大故事-洪秀燕（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美台中金龍店，店長洪秀燕老師於2020年加入東森自然美。（圖／東森自然美提供）

身高只有145公分的洪秀燕，從小體弱多病，國中時更因一場大病，便不再長高，「我從小就不是好帶的孩子，父母親對我不僅掛心，更帶了一種虧欠感，覺得沒有給我一個健康的身體」來自鄉下的洪秀燕緩緩說道，當時台灣做工的社會，面臨產業結構轉型，人才濟濟，提升自我競爭力是關鍵，而父母的期許也是希望她可以做到「經濟獨立，自己照顧好自己」。

如何擁有一技之長，洪秀燕的父母親耳提面命，鼓勵就讀國貿科系的她，到台中見見市面。家裡經濟關係，洪秀燕必須半工半讀，面試保養公司行政人員一職時，向面試官說「我的優勢就是你請到我，不會後悔」，如此自信的回答，讓對方留下深刻印象。這是洪秀燕第一次接觸到美妝產業，也是開啟她美容之路的契機。

洪秀燕原本以為畢業後，會跟同學一樣，留在公司行號奮鬥起步，但執著認真的她，遇上貴人相助，頂下店面，開始經營個人美容工作室，「美容業就像是藝術品一樣，每位客人進來後出去都是漂亮的，更棒的是，這是一份我可以為我自己工作，相較於為別人工作，只能期待加薪，為自己工作更快樂、更有意義。」洪秀燕生動地形容，信手拈來盡是客人因為她的服務而變更美的故事。

東森自然美小人物大故事-洪秀燕（圖／東森自然美提供）

▲在洪秀燕的眼中，美容行業就像是藝術品般美麗的存在。（圖／東森自然美提供）

經營一段時間後，洪秀燕選擇加盟美容連鎖店，她說「除了要給自己更大的挑戰外，也希望藉由團隊資源與名氣，提升店面業績」，然而美容連鎖店的品牌，起初加盟時如日中天，但美容產業競爭激烈，近幾年是每況愈下，加盟店數不增反減，洪秀燕對未來憂心仲仲地說「當你發現一家公司店面越來越少，沒有目標、沒有希望，若只是跟著走下去，只會越走越窄，走到死胡同，最後沒有出路。」洪秀燕語重心長的表示，該是畫上休止符號的時候了。

所幸，合約結束之際，洪秀燕在同業的介紹下，接觸到東森自然美，彷彿一掃過去陰霾，找到一線生機，她肯定地說「自然美擁有50年的歷史，產品研發、製造都在台灣，品質穩定、好用而且簡單，我想這就是最了解，也最適合我們台灣人的品牌吧。」

東森自然美小人物大故事-洪秀燕（圖／東森自然美提供）

▲洪秀燕認為東森自然美是最了解也最適合台灣人的品牌。（圖／東森自然美提供）

東森自然美有別於以往的自然美，更注重產品研發與技術，從生活美容走向科學美容，品牌形象煥然一新，因此在洪秀燕的心中，王令麟總裁不僅具有前瞻性，更是位願意傾聽店家心聲的領導者，提供優質資源，讓第一線的店主可以省下不少力氣，用心服務客人，專心衝好業績。

除了東森自然美良好口碑，眾所皆知外，洪秀燕最感謝的仍是東森集團背後的整合性資源，以導客經驗為例，她說「以前在另一家連鎖店時，導客資源不只是店家付費，導進來的客人也多半是做做看的心態，素質參差不齊。但東森導客就做得很厲害，因為資源不僅免費，更是做到精準導客，客人本身都有護膚需求，在第一次體驗後，第二次上門很容易就消費。」

談到未來的經營目標，洪秀燕不設限，引述聖經中很喜歡的一句話說「你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心出發」，相信選擇對了，努力才有成效。同時，洪秀燕也表示，加入東森自然美後，必須調整腳步，重新出發，她以「簡單做一件事情是專業，重覆做一件事情是專精」鼓勵自己，期許自己可以將成功做到極致。

東森自然美小人物大故事-洪秀燕（圖／東森自然美提供）

▲洪秀燕期許東森自然美可以做到台灣NO.1、亞洲NO.1、國際NO.1。（圖／東森自然美提供）

最後，洪秀燕將所有成就歸功於父母與天父，感謝他們的愛護，她說「我在充滿愛的環境中成長，今日一切榮耀是父母與天父給我的最大禮物」。而對於東森自然美的發展，洪秀燕深信在大家的努力下「東森自然美將會是台灣NO.1、亞洲NO.1、國際NO.1」，為美妝產業創造更多的影響力。

關鍵字：

小人物大故事, 東森自然美, 美容

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