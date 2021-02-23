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把梵谷《星夜》戴上手　Swatch錶上現MoMA大師名畫

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▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch從MoMA名聞遐邇的藏品中精選出6件作品打造腕錶。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

時尚圈與藝術家的合作密切，總能吸引雙邊粉絲目光，Swatch自2018年起開始與全球重量級博物館合作推出特別版腕錶，今年引領錶迷走進美國紐約現代藝術博物館（The Museum of Modern Art，簡稱MoMA），於錶上呈現梵谷、克林姆等5位大師作品，同時搭配以MoMA館內著名刀片式樓梯（Blade Stair）設計的錶盒推出典藏套組，更添收藏價值。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch文森梵谷《星夜》MoMA 特別款腕錶，3,150元。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch古斯塔夫克林姆《希望II》MoMA 特別款腕錶，2,500元。

此次Swatch從MoMA館藏中精選出6件作品製作特別版腕錶，包括荷蘭印象派大師梵谷《星夜》、奧地利知名象徵主義畫家克林姆《希望II》、法國印象派畫家亨利盧梭《夢境》、荷蘭新造型主義大師蒙德里安《橢圓形的彩色平板》）、日本平面設計大師橫尾忠則《The City and Design, The Wonders of Life on Earth, Isamu Kurit》與《紐約》兩幅作品，每款錶均配有「MoMA」字樣的錶環，彰顯錶款的獨特性。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch蒙德里安《橢圓形的彩色平板》MoMA 特別款腕錶，2,500元。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch橫尾忠則《紐約》MoMA 特別款腕錶，2,500元。

近日英國設計師品牌Stella McCartney與日本藝術家奈良美智合作的聯名系列，也引起時尚圈轟動，於男女都能駕馭的寬鬆剪裁的帽T、T恤、襯衫或毛衣上，呈現奈良美智招牌的大頭娃娃，並點綴「We are punks」、「Change the history」等標語，傳達藝術家的理念，最入門的T恤約1萬元起。

▲▼ Stella McCartney 。（圖／翻攝stellamccartney IG）

▲▼ Stella McCartney 。（圖／翻攝stellamccartney IG）

▲英國設計師Stella McCartney與日本藝術家奈良美智合作的聯乘系列深受矚目。（圖／翻攝stellamccartney IG）

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關鍵字：

Swatch, MoMA, Stella McCartney, 奈良美智

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