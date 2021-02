把梵谷《星夜》戴上手　Swatch錶上現MoMA大師名畫

▲Swatch從MoMA名聞遐邇的藏品中精選出6件作品打造腕錶。(圖/Swatch提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

時尚圈與藝術家的合作密切,總能吸引雙邊粉絲目光,Swatch自2018年起開始與全球重量級博物館合作推出特別版腕錶,今年引領錶迷走進美國紐約現代藝術博物館(The Museum of Modern Art,簡稱MoMA),於錶上呈現梵谷、克林姆等5位大師作品,同時搭配以MoMA館內著名刀片式樓梯(Blade Stair)設計的錶盒推出典藏套組,更添收藏價值。

▲Swatch文森梵谷《星夜》MoMA 特別款腕錶,3,150元。





▲Swatch古斯塔夫克林姆《希望II》MoMA 特別款腕錶,2,500元。

此次Swatch從MoMA館藏中精選出6件作品製作特別版腕錶,包括荷蘭印象派大師梵谷《星夜》、奧地利知名象徵主義畫家克林姆《希望II》、法國印象派畫家亨利盧梭《夢境》、荷蘭新造型主義大師蒙德里安《橢圓形的彩色平板》)、日本平面設計大師橫尾忠則《The City and Design, The Wonders of Life on Earth, Isamu Kurit》與《紐約》兩幅作品,每款錶均配有「MoMA」字樣的錶環,彰顯錶款的獨特性。

▲Swatch蒙德里安《橢圓形的彩色平板》MoMA 特別款腕錶,2,500元。





▲Swatch橫尾忠則《紐約》MoMA 特別款腕錶,2,500元。

近日英國設計師品牌Stella McCartney與日本藝術家奈良美智合作的聯名系列,也引起時尚圈轟動,於男女都能駕馭的寬鬆剪裁的帽T、T恤、襯衫或毛衣上,呈現奈良美智招牌的大頭娃娃,並點綴「We are punks」、「Change the history」等標語,傳達藝術家的理念,最入門的T恤約1萬元起。

▲英國設計師Stella McCartney與日本藝術家奈良美智合作的聯乘系列深受矚目。(圖/翻攝stellamccartney IG)



►過年最討厭長輩問這幾題 翻白眼心聲直接印在Swatch錶上

►G-SHOCK聯名PORTER創軍風錶 雙錶帶任搭秀高CP值