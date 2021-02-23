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倫敦時裝周／BURBERRY秋冬男裝竟被「百褶裙」攻佔　兔寶寶耳朵成焦點

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記者王則絲／台北報導

從2016年開始男女裝合併發表的BURBERRY，今年2021秋冬男裝秀決定再次獨立分開呈現，於台灣時間昨（22日）晚全球線上登場。BURBERRY 2021秋冬男裝彰顯了大自然、自由與鄉村的元素，可以發現休閒服的比例提高，西裝則位居次位，其中「百褶裙」造型幾乎貫穿了整場秀，還有搶眼的「兔寶寶耳朵」單品，都讓人眼前一亮。

▲▼burberry預告。（圖／翻攝自IG）

▲BURBERRY 2021秋冬男裝秀預告。（圖／品牌提供、Rain IG）

BURBERRY創意總監Riccardo Tisci 在預告中時就已為本季大秀埋下了幾個關鍵字，包括「走出戶外」、「永恆」、「親屬感」、「流動性」、「無窮的愛」，並以「荒野」為中心主題展開。全球性的疫情大流行已經影響了時尚產業好幾季，大家似乎已開始習慣了這樣的模式，據外媒指出，調查發現有40%的倫敦人正考慮移居鄉村，Riccardo Tisci 也提到人們就像是擁有戰後革命情感：「我發現在世界各地，年輕一代移居到農村，森林和海灘，使他們感到自由。」因此Riccardo Tisci 從英國鄉村的荒野風貌汲取本季靈感，以此系列致敬人類與大自然的關係。

▲BURBERRY 2021秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021秋冬男裝大秀。（圖／品牌提供，以下同）

Riccardo Tisci 所打造的BURBERRY 2021秋冬男裝於BURBERRY倫敦攝政街旗艦店內登場，系列彰顯了與戶外、創意和夢想的深厚聯繫，以BURBERRY米色、深褐色、深酒紅、城市灰、淺藍和淺粉等色調組成，並巧妙地改造了傳統，像是開秀的第一套服裝，看似帶來了最經典的米色大衣，當模特轉過身後方的剪裁卻是瞬間變成短版，露出內搭的棕色百褶裙，同樣的前長後短大衣剪裁出現數次，而「百褶裙」則是默默貫穿了全季造型。

▲BURBERRY 2021秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲挑戰傳統剪裁的前長後短風衣、大衣以及貫穿秀場的百褶裙。

BURBERRY品牌標誌性的「動物王國」也再次現身，2021秋冬男裝系列裡可以時不時發現百禽物種的樣貌，包括絨毛大衣上「兔寶寶耳朵」連帽設計、以麋鹿主題啟發的扭結針織帽，且在靴款、運動鞋上也能發現像動物蹄一般的分趾設計。還有以棒球外套延伸而來的運動風外套單品，以及流蘇下襬的風衣搭配絲巾束腰，加入了些女性氣質，也都是本季的焦點造型。

▲BURBERRY 2021秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲單品之中巧妙融入了「動物王國」的主題。

▲BURBERRY 2021秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲運動風棒球外套也搭配了百褶裙呈現。

▲BURBERRY 2021秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲流蘇下襬大衣搭配絲巾束腰。

台灣設計師品牌APUJAN詹朴，也以線上影片形式參與了倫敦時裝周，APUJAN 2021秋冬時裝秀延續上一季的金馬陣容，特別找來金馬影帝莫子儀、最佳男配角劉冠廷以及許瑋甯、宋芸樺⋯⋯等大咖演員助陣，以「夢中搜查令」為主題，描述一名可穿梭夢境的偵探逐漸混淆了真實與虛幻的界線，讓人不禁聯想到電影《全面啟動》的懸疑與魔幻氛圍。

▲APUJAN 2021秋冬發表。（圖／品牌提供）

▲APUJAN「夢中搜查令」演員們。

▲APUJAN 2021秋冬發表。（圖／品牌提供）

▲APUJAN 2021秋冬發表。（圖／品牌提供）

▲影片由莫子儀、劉冠廷、許瑋甯、宋芸樺等演員擔綱演出，場面相當盛大。

本季主題為「夢中搜查令 IN DREAMS, WE INVESTIGATE」，影片由《下半場》監製陳寶旭擔任監製、金曲獎最佳MV得主殷振豪導演執導，詹朴設定由莫子儀飾演一個失眠的偵探，能夠進入別人的夢境替人解決問題，只不過他一直以來只是為了找尋某個已經失去的人，終於在管理員（劉冠廷飾）的夢境中遇見了他朝思暮想的女人，並與負責飾演該女人的許瑋甯展開深情對手戲，完整故事劇情相當引人入勝，影片將會在本月23日10：45於倫敦時裝周官網、品牌社群、中華電信MOD上線。

▲APUJAN 2021秋冬發表。（圖／品牌提供）

▲APUJAN 2021秋冬發表。（圖／品牌提供）

▲APUJAN 2021秋冬系列。

►金馬影帝莫子儀與許瑋甯上演深情戲　APUJAN把時裝秀拍成《全面啟動》

關鍵字：

BURBERRY, 倫敦時裝周, 2021 FW, 秋冬男裝, 男裝, 百褶裙, 動物王國

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