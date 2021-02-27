歐陽娜娜身材大一號！「全身撞衫」陸女星慘輸　網：很顯胖

▲歐陽娜娜撞衫大陸當紅女星周潔瓊，身材大了一號 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

20歲台灣女星歐陽娜娜事業得意，私下一舉一動也總是受到網友用放大鏡檢視，近期她在IG與粉絲分享私服穿搭，一身輕便的運動套裝藏不住少女氣息，歐陽娜娜頂著新造型「空氣瀏海」一連拍下多張美照，不料卻被發現尷尬撞衫了大陸當紅女星周潔瓊，引發網友直呼：「歐陽娜娜身材大一號。」

▲歐陽娜娜身穿All Things Mia運動套裝搭配LV平底鞋擺拍 。（圖／翻攝自IG）

歐陽娜娜在IG PO出美照，只見她身穿All Things Mia運動套裝擺拍，以簡潔寬鬆的白色套裝彰顯私服中性風格，同時不忘腳踩Louis Vuitton（LV）平底鞋增添氣場，再加碼秀出逆齡的空氣瀏海，使得巴掌臉蛋更為精緻。從曝光的畫面中，看得出歐陽娜娜心情不錯，一連變換多個POSE擺拍，展現十足親和力，吸引將近20萬粉絲按讚，可見高人氣依舊。

▲大陸女星周潔瓊身型較為纖瘦。（圖／翻攝自IG）

但下秒也被眼尖網友發現，該運動套裝出現在大陸當紅女星周潔瓊身上，周潔瓊過去在選秀節目《PRODUCE 101》中累積人氣，憑藉精緻五官吸引不少粉絲，且不同於歐陽娜娜的演繹方式，周潔瓊以時下正夯的KANGOL 毛帽搭配毛絨包相呼應，可愛氣息不自覺增加，且腳踩同色系NIKE高筒鞋，傳遞濃厚的少女感，即便是寬鬆套裝，身型仍是相當嬌小，完全不顯胖。此次撞衫更不免引來網友對比一番，不少人直言歐陽娜娜身材大一號，「周潔瓊贏了」、「沒放在一起不知道，歐陽娜娜真的看起來有點腫」。