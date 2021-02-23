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奈良美智來台加碼時尚大作！「厭世女孩」憤怒帽T、龐克包有夠燒

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▲▼ STELLA McCARTNEY 。（圖／品牌提供）

▲日本當代藝術家奈良美智與 STELLA McCARTNEY 首次合作讓時尚迷瘋狂。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／綜合報導

擁有一雙厭世、向上揚起的大眼睛，許多人對日本當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）的筆下創作都不陌生，不僅風靡了藝術界，這回更將熱潮燒到時尚圈，由STELLA McCARTNEY驚喜公佈聯名膠囊系列樣貌，首次合作將經典叛逆風格插圖注入衣著、包款當中，光是公開就引發一陣騷動。

▲▼ STELLA McCARTNEY 。（圖／品牌提供）

▲▼ STELLA McCARTNEY 。（圖／品牌提供）

▲▼ STELLA McCARTNEY 。（圖／品牌提供）

▲藝術家奈良美智聯手STELLA McCARTNEY。（圖／品牌提供）

藝術家奈良美智的作品充滿了年輕族群的叛逆風格，今年（2021年）更傳出好消息，即將在3月首次來台辦展，他也已經在14日來台進行14天居家隔離，讓不少藝術迷欣喜，STELLA McCARTNEY也在此時公佈了全新合作計劃，首次聯手奈良美智展開時尚合作，以高實穿性為不變主軸，像是不分性別皆可入手的連帽衫和慢跑衫，以鮮明logo綁帶點綴，而素色皮革長褲和短褲則以超討喜的奶油色和天藍色強調積極向上的精神。

▲▼ STELLA McCARTNEY 。（圖／品牌提供）

▲▼ STELLA McCARTNEY 。（圖／品牌提供）

▲▼ STELLA McCARTNEY 。（圖／品牌提供）

▲▼ STELLA McCARTNEY 。（圖／品牌提供）

▲著名的動物主義兒童插圖和短語都體現在聯名作品中。（圖／品牌提供）

針織單品中，則有寬鬆的美式風格剪裁，上面印有著名的動物主義兒童插圖和短語「We are punks」（我們是朋克）「Change the history」（改變歷史）和「Don’t wait another day」（不要再等一天！）。加上奈良美智筆下鮮明的創作，厭世臉孔的娃娃插圖，展現奈良美智在德國留學時期對於龐克文化的喜愛，幾乎處處細節都能體現兩方的經典靈魂；稍大剪裁的回收羊絨縐領衫以微妙的剪裁細節為特色，在質感和美感上都帶來了柔軟的感覺，最後點綴上淡珊瑚色、薄荷色和黃色，展現萌與龐克的奇妙火花。

▲NB 。（圖／品牌提供）

▲NB 。（圖／品牌提供）

▲New Balance與新銳設計師品牌Casablanca也宣布再度攜手。（圖／品牌提供）

除此之外，New Balance與新銳設計師品牌Casablanca也宣布再度攜手，於今年初春推出兩款限量鞋款 ，Casablanca x New Balance 237 & 327整體設計承襲經典的柔軟麂皮、皮革與耐磨尼龍疊出質感層次，印著Casablanca經典的印花圖紋；鞋尖與鞋底以青草綠為主調延伸，搭襯著鞋身上的米白、透粉色陪襯呼應，提升視覺上的淡而柔和色調。鞋舌則繡上了印有Casablanca品牌的標誌與青藤紅花作為點綴，巧妙融合法式摩洛哥風情，透出細緻地慵懶氣息。

 

關鍵字：

STELLA McCARTNEY, 奈良美智, 日本, 藝術家

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