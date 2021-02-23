Seiko 140周年錶面盤色有玄機　紫色源自夜櫻

▲Seiko Astron 140周年紀念錶SSH083J1設計靈感源自夜空下的櫻花美景，72,000元。（圖／Seiko提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

日本品牌擅長將傳統文化融入設計之中，今年慶祝140周年的Seiko便是箇中好手，第一波周年限定錶款即以日本的風景、海景和城市景觀為設計靈感，透過旗下Prospex、Presage以及Astron不同風格的系列呈現，當中Astron GPS太陽能雙時區紀念錶即呼應日本人喜愛賞櫻的文化，於深紫色面盤加上金粉與漸層變化，演繹櫻花在夜空下隨風飛舞之美，限量1500只。

▲Seiko Presage 140周年紀念錶款以「破曉」為主題，搭配傳統「麻葉」圖騰，39,000元。



Seiko Presage 140周年紀念錶款則以「破曉」為主題，黑色硬質鍍膜錶殼與鍊帶象徵黎明前的天空，金色指針和時標則如同溫暖曙光，搭配面盤上的漸層色調詮釋新的一天來臨，其獨特紋路出自日本象徵著健康成長與出人頭地的傳統「麻葉」圖騰，隨著光影變化閃耀，限量4000只；專業運動錶Seiko Prospex系列則將場景帶往日本潛水聖地西表島，將其翠綠的島嶼風情轉化為防水300米SLA047J1錶、防水200米SPB207J1錶、太陽能石英錶SSC807J1等3款140周年紀念錶的面盤色。

▲Seiko Prospex 140周年紀念錶靈感源自於日本秘境「西表島」，（左起）SPB207J1腕錶43,500元、SLA047J1錶108,000元、SSC807J1錶25,500元。

G-SHOCK每年邀日本職人合作打造工藝錶款也深受錶迷追捧，例如從日本武士佩戴的傳統頭盔（Kabuto）為靈感，發表全球限量400只的MRG-B2000SH-5A衝擊丸（Shougeki-Maru）腕錶，特別由金屬匠小林正雄（Masao Kobayashi）雕刻錶圈，並由鑄造匠菊池正直使用砂磨讓錶款呈現歷史感，凸顯引以為傲的職人精神，同時也發揚傳統文化。

▲G-SHOCK MRG-B2000SH-5A以日本武士傳統盔甲為靈感設計，230,000元。



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