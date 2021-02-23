fb ig video ETtoday search mobile

2021年妳的愛情方向在哪？踏入婚姻、懷孕或是舊情人出現

>

文／柯夢波丹　圖／COSMO

在每一年都有屬於自己的愛情主題，到底單身的妳會發展出暗戀關係？還是在穩定關係中需要學習相處之道？又或者是需要趕快離開失戀這段傷心往事...一起來看看妳2021年的愛情主題吧。

首先在心中默念一次問題，然後依直覺選張牌

▲愛情。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自免費圖庫pixabay）

選好了嗎？我們來解牌吧！

1.女皇 懷孕或享受被愛

▲愛情。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自免費圖庫pixabay）

女皇與孕育有關，懷孕也代表著開始深刻體驗無條件的愛與被愛的過程，如果妳已有伴侶，那麼今年適合懷孕生子的運勢佳；如果妳還單身，那麼很有機會遇見寵妳愛妳的人，享受愛情的滋潤，體驗戀愛中的美好。

2.隱者 渴望被理解與有空間

▲愛情。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自免費圖庫pixabay）

隱者代表著妳將進行一個人的某些旅程，容易在一開始不被理解，因此更渴望伴侶或身邊的人能支持妳，關係或生活中，會特別需要獨處或有品質的相處空間，學習著去溝通出內在的需求，是非常重要的喔

3.皇帝 著重工作所帶來的成就

▲愛情。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自免費圖庫pixabay）

今年妳特別會透過工作來得到成就感，妳認為要關係穩定發展下去，工作能力或累積實質的要素是必須的，但也因此變得過於嚴肅，當關係中太嚴肅看待時就不輕鬆，學著彈性變通些，反而讓身邊的好友或伴侶，容易支持到妳。

4.女祭司 暗戀或學習等待

▲愛情。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自免費圖庫pixabay）

如果妳還單身，今年容易遇到喜歡的對象，卻處於暗戀或被動的狀態居多，或許妳並不奢求對方知道，但還是渴望有天能認識更深，主動一些才能讓生命有所前進；如果妳已有伴侶，關係中要學習著等待，並放下原本的期待，那麼關係會有更深一層的了解。

5.月亮 舊情人出現或秘密的戀情

▲愛情。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自免費圖庫pixabay）

月亮牌代表著多角關係，或不見光的戀情，也可能因舊情人的出現，讓妳重新面對如何圓滿的處理好關係，無論是哪一種，都與內心的某種舊傷痛或調整型不同的情感舊有模式相關，妳也將從中有一番學習成長。

6.世界 婚姻與承諾

▲愛情。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自免費圖庫pixabay）

世界牌代表著妳即將或有個機會走入婚姻或同居的生活，開始承擔不同層面的責任，這並不是一張在講談戀愛的牌卡，而是關於承諾和共同一起提升，或許接下來的生活將會忙碌許多，但讓妳的生命進入穩定中成長。

7.高塔 別再視而不見問題點

▲愛情。（圖／柯夢波丹提供、翻攝自免費圖庫pixabay）

如果妳還單身，代表這一年將會發生某些事，讓妳去看清一直以來對愛的觀點，哪邊需要調整；如果妳在伴侶關係中，意謂著不能再視而不見某些問題，因為這些問題將會不斷累積能量，將會在今年某個時間點爆發，讓妳不得不面對，無論發生之後的走向如何，都要誠實面對自己內心。

曖昧對象總是已讀不回？揭露十二星座男不回訊息時的「內心話」，射手總是喜新厭舊、魔羯則是欲擒故縱…

天生自帶富貴基因～最會吸金的原來是這「三星座」，超強理財頭腦、敏銳的財路直覺、偏財運通通在她們身上

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 塔羅, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克2／22起「連續19天」買一送一　用手機花2分鐘爽賺一杯

星巴克2／22起「連續19天」買一送一　用手機花2分鐘爽賺一杯

全智賢「胸口中空」狂洩女王氣場　下秒換緊身束褲真實腿型全看光

全智賢「胸口中空」狂洩女王氣場　下秒換緊身束褲真實腿型全看光

常吃「糖」小心發胖還老得快！有效降低「甜食渴望」的3種食物

常吃「糖」小心發胖還老得快！有效降低「甜食渴望」的3種食物

今年新髮型試試日本當紅「小顏剪」！短、中、長髮都能成為巴掌臉仙子 「金魚腦」是自己害的？5個傷害記憶力的壞習慣　豆腐吃太多也NG 日網站揭「普女撩男」必勝6大技巧　掌握「局部優勢」很重要 擺脫阿桑感！今年必買3種「鯊魚夾」　夾出韓系溫柔小姊姊感 桃園不只華泰跟IKEA！豐盛浮誇早午餐、日式甜點　十家美食必吃 三麗鷗聯名馬汀靴又酷又可愛　Kitty、布丁狗、雙子星人氣角色全到齊 42歲孫芸芸「辣腿翹臀」靠深蹲　連難瘦的腰腹都變緊實

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面