2021年妳的愛情方向在哪？踏入婚姻、懷孕或是舊情人出現

文／柯夢波丹 圖／COSMO

在每一年都有屬於自己的愛情主題，到底單身的妳會發展出暗戀關係？還是在穩定關係中需要學習相處之道？又或者是需要趕快離開失戀這段傷心往事...一起來看看妳2021年的愛情主題吧。

首先在心中默念一次問題，然後依直覺選張牌

選好了嗎？我們來解牌吧！

1.女皇 懷孕或享受被愛

女皇與孕育有關，懷孕也代表著開始深刻體驗無條件的愛與被愛的過程，如果妳已有伴侶，那麼今年適合懷孕生子的運勢佳；如果妳還單身，那麼很有機會遇見寵妳愛妳的人，享受愛情的滋潤，體驗戀愛中的美好。

2.隱者 渴望被理解與有空間

隱者代表著妳將進行一個人的某些旅程，容易在一開始不被理解，因此更渴望伴侶或身邊的人能支持妳，關係或生活中，會特別需要獨處或有品質的相處空間，學習著去溝通出內在的需求，是非常重要的喔

3.皇帝 著重工作所帶來的成就

今年妳特別會透過工作來得到成就感，妳認為要關係穩定發展下去，工作能力或累積實質的要素是必須的，但也因此變得過於嚴肅，當關係中太嚴肅看待時就不輕鬆，學著彈性變通些，反而讓身邊的好友或伴侶，容易支持到妳。

4.女祭司 暗戀或學習等待

如果妳還單身，今年容易遇到喜歡的對象，卻處於暗戀或被動的狀態居多，或許妳並不奢求對方知道，但還是渴望有天能認識更深，主動一些才能讓生命有所前進；如果妳已有伴侶，關係中要學習著等待，並放下原本的期待，那麼關係會有更深一層的了解。

5.月亮 舊情人出現或秘密的戀情

月亮牌代表著多角關係，或不見光的戀情，也可能因舊情人的出現，讓妳重新面對如何圓滿的處理好關係，無論是哪一種，都與內心的某種舊傷痛或調整型不同的情感舊有模式相關，妳也將從中有一番學習成長。

6.世界 婚姻與承諾

世界牌代表著妳即將或有個機會走入婚姻或同居的生活，開始承擔不同層面的責任，這並不是一張在講談戀愛的牌卡，而是關於承諾和共同一起提升，或許接下來的生活將會忙碌許多，但讓妳的生命進入穩定中成長。

7.高塔 別再視而不見問題點

如果妳還單身，代表這一年將會發生某些事，讓妳去看清一直以來對愛的觀點，哪邊需要調整；如果妳在伴侶關係中，意謂著不能再視而不見某些問題，因為這些問題將會不斷累積能量，將會在今年某個時間點爆發，讓妳不得不面對，無論發生之後的走向如何，都要誠實面對自己內心。

曖昧對象總是已讀不回？揭露十二星座男不回訊息時的「內心話」，射手總是喜新厭舊、魔羯則是欲擒故縱…

天生自帶富貴基因～最會吸金的原來是這「三星座」，超強理財頭腦、敏銳的財路直覺、偏財運通通在她們身上

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》