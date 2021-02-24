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林心如愛牌女錶升級　錶帶僅有29克、身價飆到782萬

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▲▼ Franck Muller & Richard Mille 。（圖／公關照）

▲Richard Mille RM 07-01 Starry Night自動上鍊腕錶，7,820,000元。（圖／Richard Mille提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

酒桶型錶款造型凸出，深受貴婦明星喜愛，包括瑞士名錶Franck Muller、Richard Mille的酒桶型設計已成經典，特別是Richard Mille旗下RM07-01女錶收服不少女明星，包括王心凌、林心如都擁有超過400萬元的鑽錶，近日此系列再添RM 07-01 Starry Night自動上鍊腕錶、搭配紅金和Carbon TPT®碳纖維鎖鍊錶帶的RM 07-01自動上鍊等2款新作，身價更上一層樓。

▲▼ 林心如 。（圖／翻攝林心如臉書）

▲林心如佩戴Richard Mille RM 07-01鑽錶，約4,360,000元。（圖／翻攝林心如臉書）

Richard Mille定價約7,820,000元的RM 07-01 Starry Night自動上鍊腕錶，不凡之處是錶殼與錶帶全由Carbon TPT®碳纖維製成，其錶帶僅有29克，滿足女性對錶款輕盈的需求，而從面盤至錶圈採用全新鑲鑽工藝，181顆美鑽猶如點點繁星呼應錶名；另一新款RM 07-01自動上鍊腕錶，則靠獨特錶帶展現時髦味，由Carbon TPT®碳纖維和5N紅金交織的錶帶不僅柔軟服貼，同時也兼具極高的強度，內外兼具。

▲▼ Franck Muller & Richard Mille 。（圖／公關照）

▲Richard Mille RM 07-01自動上鍊腕錶搭配紅金和Carbon TPT®️碳纖維鎖鍊錶帶，6,590,000元。

以前衛設計與大膽用色著稱的Franck Muller，酒桶造型錶款亦是招牌作，旗下Vanguard Lady鑽錶便擁有比例恰到好處的酒桶型，錶框鑲滿鑽石凸顯完美線條，配上太陽壓紋錶盤鑲貼浮雕數字時標、同色系的鱷魚皮錶帶，貴氣油然而生。

▲▼ Franck Muller & Richard Mille 。（圖／公關照）

▲Franck Muller Vanguard Lady白K金鑽錶，870,000元。

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關鍵字：

Richard Mille, 林心如, Franck Muller

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