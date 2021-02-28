鼻子上有痣容易遇渣男？5個「萬年單身」的面相特質，快看你上榜沒

▲影響桃花的關鍵原因。（圖／Instagram@unami_kishiko、@hellobeen）



文／柯夢波丹

各位單身的女孩們是不是覺得自己明明條件不差，卻遲遲無法找到理想的對象交往，始終是魯蛇一枚實在很困擾，今天就讓COSMO Angel告訴妳5個在妳面相上可能影響到桃花的關鍵原因，女孩們快看下去找到問題根源並且好好化解啊！

單身狗面相危機一：鼻子

在面相學中，女人的鼻子代表丈夫星，如果鼻子好看未來就會有一個好老公，以下告訴妳三個會影響桃花運的鼻子問題，而第一個就是鼻子上有痣，如果說女人年過三十但仍然單身，那就要注意妳的鼻子上是否有痣，如果有的話請立馬去處理才能夠招到好桃花，擺脫單身！

▲鼻子上是否有痣也會影響桃花運。（圖／Getty Images）



第二個會影響桃花的鼻子問題就是鼻子經常出油以及充滿粉刺草莓鼻，這也會阻礙妳的桃花運。如果妳遲遲交不到男友，除了勤做臉或定期去角質避免毛孔中污垢堆積，妳還可以在上妝前使用具有撫平毛孔、控制出油的妝前乳，幫助掩飾令人倒彈的恐怖鼻相！

▲草莓鼻阻礙妳的桃花運。（圖／Getty Images）



最後一個鼻子的面相危機就是鼻樑有節，如果發現鼻子上有突出的骨頭，代表感情比較容易出現波折，而最簡單的方法就是戴上眼鏡來化解就可以啦！

單身狗面相危機二：太陽穴

太陽穴與妳一身的姻緣有著極大的關係，若是太陽穴上有痣跟斑點，代表感情容易有煩惱，先將這些瑕疵遮掉接著使用淡粉色的腮紅輕刷太陽穴處來增加好氣色，一但太陽穴紅潤了，桃花運便會提升喔。

單身狗面相危機三：牙齒

面相學上，門牙也能看出一個人是否會有好姻緣。如果門牙不整齊或是有破損，代表感情不順利，要找到一個好伴侶陪伴終身會比較困難。

▲門牙不整齊或是有破損，代表感情不順利。（圖／Getty Images）

那麼怎麼樣才算是好的門牙？整齊且兩個門牙間不能有空隙，不能缺牙，排列要平整，另外牙齒顏色也很重要，黃板牙是大忌。

即使沒有上述的問題，但若是門牙像犬齒一樣尖尖的，代表很難脫離單身行列。為了妳的終身幸福，絕對值得去矯正牙齒。若是門牙不小心撞掉或是缺角，一定要馬上去處理，因為這不只會影響到妳的桃花，甚至還會為妳的父母帶來厄運，左邊門牙影響到父親，右邊門牙則影響到母親。

單身狗面相危機四：頭髮

在面相學中，頭髮可以反映一個女人的個性，髮質細軟柔滑的人代表個性較容易妥協、忍讓他人，這樣的人人緣好，因此比較容易脫離單身找到好姻緣，至於髮質粗硬乾燥的人，代表個性剛烈，凡事堅持己見有大姐頭的作風，這種人平時容易與人有摩擦，人緣比較不好，桃花運也連帶受影響。

▲髮質細軟柔滑人緣較好。（圖／ondacaracola photography－Getty Images）



要改善髮質並不困難，建議在洗髮後使用護髮精油軟化修護髮絲，髮質變好了，人就會變得較溫和，自然就會有好姻緣。

單身狗面相危機五：黑眼圈

忙碌的上班族經常會有黑眼圈，但有些人天生就會有淡淡的黑眼圈，而若要脫離單身，那就要先去除黑眼圈，最簡單的方法就是使用遮瑕膏來解決，先根據妳黑眼圈的顏色挑選適合的遮瑕膏，接著在上底妝後，以指腹沾取遮瑕膏，以少量多次的方式，去一層一層的將黑眼眼圈遮住，讓妳的眼周發亮，自然眼神就看起來明亮

▲眼神明亮，自然能看清楚誰是好桃花。（圖／Getty Images）



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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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