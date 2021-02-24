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求生慾滿分！網公認「情商最高」星座男Top 3 　射手嘴甜化解爭吵

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▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲婚姻中求生慾滿分的「高情商星座男」Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

現在行走天下光靠智商已經不夠了，「情商」更是人與人相處時情感的重要體現，就像是有的人能夠把老婆哄得開開心心，有的人卻專門挑氣話說，讓人氣的牙癢癢，從星座角度來分析，以下就公開求生慾滿分「高情商星座男Top 3 」，遇到簡直賺到。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 射手座

射手座總是能用自己的樂觀天性感染周圍的人，當然情商高也絕對不假，射手座很懂得對什麼人要說什麼話，並且每次開口之前，都會先修飾一下自己要說的話，所以很少聽到射手得罪人，圓滑的處事態度讓他們的人緣跟著好起來。同時射手還是一枚聰明老公，與其嘴硬跟老婆較勁不肯認錯，不如在嘴上故意輸給另一半，讓自己日子好過一些，是天下老公們的學習範本。

Top 2 天蠍座

別看天蠍座有時候一根筋很難勸，其實內心比誰都聰明，只要過了自己心裡那一關，天蠍保證能夠討所有人的歡心，特別是在愛情關係中，天蠍有一把尺，只要對方不踩到自己的地雷，什麼錯天蠍都願意認了，只求兩人關係能夠和平長久，是很識大局的星座。但是也別小看高情商的天蠍，若是踩到了他們的底線，很有可能一瞬間變成你不認識的人。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 雙子座

眾所周知，雙子座只要出一張嘴，就能把人逗得開開心心，在婚姻裡完全演繹了什麼是「求生慾滿分」，通常遇到另一半拋出的「送命題」，雙子都能輕鬆拿下，因為細心的他們早就在小細節中悄悄觀察另一半，並且知道對方想要什麼樣的回答，無論是「我今天哪裡不一樣」、「我穿哪一件好看」，雙子都能從老公身份變成最知心的另一半，沒有什麼難不倒。

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關鍵字：

星座, 運勢, 天蠍座, 射手座, 雙子座, 愛情, 婚姻, 情商

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