三月「爆款球鞋」陣容太逼人！CLOT死亡之吻、YEEZY 450重磅登場

才剛過完農曆新年,在紅包、年終、尾牙大獎等加持下,相信本月絕對是各位朋友荷包最飽滿的一個月。然而望眼放去整個三月,推出的「爆款」球鞋陣容可以說是相當強大,一不小心或許荷包就會像統神搬火鍋一樣,大喊:「一代一代 XD!」 不論是睽違 15 年回歸,讓老鞋迷回味的 CLOT 死亡之吻還是潮流人士們期待已久的 Supreme SB Dunk,亦或是多款北卡藍配色的 Air Jordan 1 都是非常值得入手的好看球鞋,那我們話不多說,趕緊來看看有哪些中棒神鞋可以購入的吧!

CLOT x Nike Air Max 1 "K.O.D."⁠(死亡之吻)

▲CLOT X Nike Air Max 1「死亡之吻」(圖/CLOT)。

販售日期:2/27

「還記得我嗎?大聲點聽不見!」這是我們現在所熟知的亞洲潮流代表人物-陳冠希,過去所推出的音樂歌詞,現在其主理潮牌 CLOT 儼然已經成為東方文化的潮流代表,過去到今年與 Nike 合作過多雙令人瘋狂的重磅鞋履,而如今晉升為明星設計團隊的陳冠希,現在與 Nike 已經建立起密不可分的聯名關係,甚至常會收到一般人夢寐以求的獨特鞋款,然而這一切其實都要歸功於傳奇的-CLOT X Nike Air Max 1「死亡之吻」。

陳冠希於 2004 年創立 CLOT,2006 年當時為迎來與 CLOT 合作的中國第一家運動鞋精品店 ACU 開幕,據傳陳冠希為推出一雙聯名鞋款來慶祝這值得紀念的一刻,他本人花了整整三年才讓Nike看到CLOT的創造力,願意與其合作設計聯乘球鞋,而當年雙方帶來的就是這一款 CLOT X Nike Air Max 1「死亡之吻」。 作為陳冠希與 Nike 合作的第一雙球鞋,死亡之吻可說是將中國元素融入潮流鞋款的開山鼻祖,整體靈感源自於東方傳統文化中的針灸、穴位等概念,在鞋身一席由麂皮、鴕鳥皮與蛇皮等材質打造的多層次鞋面中,以大地色系展現豐富的視覺質感,而最為特別的就是鞋頭處的透明窗設計了,直到現在還是非常前衛感的設計,而鞋墊上則是印著腳底的經絡脈象,除了再次提點主題外,也帶來濃厚的文化美學,最後在用 CLOT 的招牌 Logo 與中國風紋理加以點綴,展現最核心的精神概念。本次睽違 15 年再次回歸,相信不少老鞋迷已經準備用荷包將回憶帶回家了吧?

adidas YEEZY 450

▲adidas YEEZY 450。(圖/sneakernews)



販售日期:3/4

去年 Kanye West 就曾被拍到實著 YEEZY 450 出席活動,看似襪套式的編織鞋面與一體成形的骨狀大底相互結合,側邊包覆性由大底延伸至側邊,大膽又奇異的線條,讓人不免聯想至古代遺跡般的輪廓,而據悉接下來的 YEEZY 款式都會朝這方向下去設計,看來 Kanye West 決定跳脫過去的美學思維,決定以全新樣貌出現在粉絲面前,只不過這雙 450 被網友認為外型極像是餃子,不知道各位朋友覺得怎麼樣呢?

Supreme x Nike SB Dunk Low

▲Supreme x Nike SB Dunk Low。(圖/sneakerbardetroit)

販售日期:3/4

以滑板起家並成為此文化代表之一的 Supreme,本次選用 Nike 旗下專為滑板而生的經典鞋款 SB Dunk Low 作為設計主軸,復古的鞋身輔以鱷魚皮的特殊紋路,並將雙方曾在 2003 年所合作 Dunk High 星星元素帶回,還一次推出黑、運動藍、青蘋果綠、酒紅等四款配色,不論是懷舊性或是代表性,全都發揮得淋漓盡致,終於讓歷經一年等待的粉絲們看到販售的曙光,相信在今年的 SB 熱潮下,Supreme 這回聯名一定又再能使這聲勢突破高峰。

Nike Dunk Low “City Market”

▲Nike Dunk Low “City Market”。(圖/sneakerbardetroit)

販售日期:3/4

Air Jordan 1 Retro High OG "University Blue"

▲Nike Dunk Low “City Market”。(圖/sneakernews)

販售日期:3/6

Air Jordan 4 Retro "UNC"

▲Air Jordan 4 Retro "UNC"。(圖/thesolesupplier) 販售日期:3/6



Air Jordan 4 同樣釋出了「北卡藍」配色,經典色系加注下,讓細節處的潑墨細節更趨顯眼,且值得一提的是,鞋舌上為獨特的復古標誌,這雙沒有不入手的理由吧? Nike Dunk High "Syracuse"

▲Nike Dunk High "Syracuse"。(圖/sneakernews)

販售日期:3/10

YEEZY Boost 380 “Covellite”

▲YEEZY Boost 380 “Covellite”。(圖/sneakerbardetroit)

販售日期:3/15

Sean Wotherspoon’s x adidas ZX 8000 “Super Earth”

▲Sean Wotherspoon’s x adidas ZX 8000 “Super Earth”。(圖/sneakerbardetroit)

販售日期:3/12

Nike Go FlyEase

▲Nike Go FlyEase。(圖/sneakernews)

販售日期:3/19

幫助人們提升運動表現與創造更好的運動體驗,一直是 Nike 的設計宗旨,秉持著讓全球人們都能方便穿脫鞋款的理念下,Nike 於先前發表了 FlyEase 技術,並將其運用至如 Next%、VaporMax 等多領域球鞋上,透過無鞋帶特殊系統,隨踏即穿、無須動手的優點,讓即使是有身障的運動員們也能輕鬆穿上,而時間來到 2021 年,Nike 又再度突破自我,推出全新更便利的 Go FlyEase。

從示範影片中可以看到,Nike Go FlyEase 整體設計採用有如過去火紅潮流鞋款 Sock Dart,是有如襪子般的鞋面為主軸,在未穿上的模式時,鞋身會呈現如拱橋般的弧度,卻能保持穩定,而穿著者只要將腳套入,就能輕鬆且完整的穿上整雙 Go FlyEase,即使要脫下來也只要像平常拖鞋一樣,踩住鞋後跟就好,可說是十分適合懶得穿脫鞋的人們 XD。 據 Nike 表示,為讓 Go FlyEase 能在方便穿脫之餘又能兼顧穩定與保護性,他們長期測試人體工學與材質的合適度,Go FlyEase 整體都由 Nike 再生材質 Regrind 所製成,雖然長久穿著下,踩住後跟的設計難免會造成磨損,但在耐磨性上絕對有達到一定水準,想必這雙鞋問世之後,勢必會開啟全新的球鞋設計思維。

