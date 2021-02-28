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三月「爆款球鞋」陣容太逼人！CLOT死亡之吻、YEEZY 450重磅登場

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才剛過完農曆新年，在紅包、年終、尾牙大獎等加持下，相信本月絕對是各位朋友荷包最飽滿的一個月。然而望眼放去整個三月，推出的「爆款」球鞋陣容可以說是相當強大，一不小心或許荷包就會像統神搬火鍋一樣，大喊：「一代一代 XD！」 不論是睽違 15 年回歸，讓老鞋迷回味的 CLOT 死亡之吻還是潮流人士們期待已久的 Supreme SB Dunk，亦或是多款北卡藍配色的 Air Jordan 1 都是非常值得入手的好看球鞋，那我們話不多說，趕緊來看看有哪些中棒神鞋可以購入的吧！

CLOT x Nike Air Max 1 "K.O.D."⁠（死亡之吻）

▲CLOT X Nike Air Max 1「死亡之吻」（圖／CLOT）。

販售日期：2／27

「還記得我嗎？大聲點聽不見！」這是我們現在所熟知的亞洲潮流代表人物-陳冠希，過去所推出的音樂歌詞，現在其主理潮牌 CLOT 儼然已經成為東方文化的潮流代表，過去到今年與 Nike 合作過多雙令人瘋狂的重磅鞋履，而如今晉升為明星設計團隊的陳冠希，現在與 Nike 已經建立起密不可分的聯名關係，甚至常會收到一般人夢寐以求的獨特鞋款，然而這一切其實都要歸功於傳奇的-CLOT X Nike Air Max 1「死亡之吻」。

陳冠希於 2004 年創立 CLOT，2006 年當時為迎來與 CLOT 合作的中國第一家運動鞋精品店 ACU 開幕，據傳陳冠希為推出一雙聯名鞋款來慶祝這值得紀念的一刻，他本人花了整整三年才讓Nike看到CLOT的創造力，願意與其合作設計聯乘球鞋，而當年雙方帶來的就是這一款 CLOT X Nike Air Max 1「死亡之吻」。 作為陳冠希與 Nike 合作的第一雙球鞋，死亡之吻可說是將中國元素融入潮流鞋款的開山鼻祖，整體靈感源自於東方傳統文化中的針灸、穴位等概念，在鞋身一席由麂皮、鴕鳥皮與蛇皮等材質打造的多層次鞋面中，以大地色系展現豐富的視覺質感，而最為特別的就是鞋頭處的透明窗設計了，直到現在還是非常前衛感的設計，而鞋墊上則是印著腳底的經絡脈象，除了再次提點主題外，也帶來濃厚的文化美學，最後在用 CLOT 的招牌 Logo 與中國風紋理加以點綴，展現最核心的精神概念。本次睽違 15 年再次回歸，相信不少老鞋迷已經準備用荷包將回憶帶回家了吧？  

adidas YEEZY 450

▲adidas YEEZY 450。（圖／sneakernews）

販售日期：3／4

去年 Kanye West 就曾被拍到實著 YEEZY 450 出席活動，看似襪套式的編織鞋面與一體成形的骨狀大底相互結合，側邊包覆性由大底延伸至側邊，大膽又奇異的線條，讓人不免聯想至古代遺跡般的輪廓，而據悉接下來的 YEEZY 款式都會朝這方向下去設計，看來 Kanye West 決定跳脫過去的美學思維，決定以全新樣貌出現在粉絲面前，只不過這雙 450 被網友認為外型極像是餃子，不知道各位朋友覺得怎麼樣呢？   

Supreme x Nike SB Dunk Low

▲Supreme x Nike SB Dunk Low。（圖／sneakerbardetroit）

販售日期：3／4

以滑板起家並成為此文化代表之一的 Supreme，本次選用 Nike 旗下專為滑板而生的經典鞋款 SB Dunk Low 作為設計主軸，復古的鞋身輔以鱷魚皮的特殊紋路，並將雙方曾在 2003 年所合作 Dunk High 星星元素帶回，還一次推出黑、運動藍、青蘋果綠、酒紅等四款配色，不論是懷舊性或是代表性，全都發揮得淋漓盡致，終於讓歷經一年等待的粉絲們看到販售的曙光，相信在今年的 SB 熱潮下，Supreme 這回聯名一定又再能使這聲勢突破高峰。   

Nike Dunk Low “City Market”

▲Nike Dunk Low “City Market”。（圖／sneakerbardetroit）

販售日期：3／4

Air Jordan 1 Retro High OG "University Blue"

▲Nike Dunk Low “City Market”。（圖／sneakernews）

販售日期：3／6

Air Jordan 4 Retro "UNC"

▲Air Jordan 4 Retro "UNC"。（圖／thesolesupplier）

販售日期：3／6

Air Jordan 4 同樣釋出了「北卡藍」配色，經典色系加注下，讓細節處的潑墨細節更趨顯眼，且值得一提的是，鞋舌上為獨特的復古標誌，這雙沒有不入手的理由吧？

Nike Dunk High "Syracuse"

▲Nike Dunk High "Syracuse"。（圖／sneakernews）

販售日期：3／10

YEEZY Boost 380 “Covellite”

adidas Yeezy Boost 380 Covellite Release Info

▲YEEZY Boost 380 “Covellite”。（圖／sneakerbardetroit）

販售日期：3／15

Sean Wotherspoon’s x adidas ZX 8000 “Super Earth”

▲Sean Wotherspoon’s x adidas ZX 8000 “Super Earth”。（圖／sneakerbardetroit）

販售日期：3／12

Nike Go FlyEase

▲Nike Go FlyEase。（圖／sneakernews）

販售日期：3／19

幫助人們提升運動表現與創造更好的運動體驗，一直是 Nike 的設計宗旨，秉持著讓全球人們都能方便穿脫鞋款的理念下，Nike 於先前發表了 FlyEase 技術，並將其運用至如 Next%、VaporMax 等多領域球鞋上，透過無鞋帶特殊系統，隨踏即穿、無須動手的優點，讓即使是有身障的運動員們也能輕鬆穿上，而時間來到 2021 年，Nike 又再度突破自我，推出全新更便利的 Go FlyEase。

從示範影片中可以看到，Nike  Go FlyEase 整體設計採用有如過去火紅潮流鞋款 Sock Dart，是有如襪子般的鞋面為主軸，在未穿上的模式時，鞋身會呈現如拱橋般的弧度，卻能保持穩定，而穿著者只要將腳套入，就能輕鬆且完整的穿上整雙 Go FlyEase，即使要脫下來也只要像平常拖鞋一樣，踩住鞋後跟就好，可說是十分適合懶得穿脫鞋的人們 XD。 據 Nike 表示，為讓 Go FlyEase 能在方便穿脫之餘又能兼顧穩定與保護性，他們長期測試人體工學與材質的合適度，Go FlyEase 整體都由 Nike 再生材質 Regrind 所製成，雖然長久穿著下，踩住後跟的設計難免會造成磨損，但在耐磨性上絕對有達到一定水準，想必這雙鞋問世之後，勢必會開啟全新的球鞋設計思維。

延伸閱讀

CLOT 死亡之吻、SUPREME 重磅登場！2021 二月、三月份「爆款」球鞋販售清單，陣容強到你荷包一代一代！

OG配色加上「老屁股」就是香！AIR JORDAN 4 FIRE RED 台灣販售資訊懶人包，原價入手就看這！

2020 最後的曼巴鞋款！NIKE KOBE 5 PROTRO “BRUCE LEE”台灣販售資訊總整理

※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

COOL-STYLE, 球鞋, CLOT, NIKE, adidas

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