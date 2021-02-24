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《陰陽師：晴雅集》三大看點解析！趙又廷、鄧倫「男色CP」賞心悅目

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文／柯夢波丹

由郭敬明執導、趙又廷與鄧倫主演的華語奇幻電影《陰陽師：晴雅集》，改編自日本知名作家夢枕貘的《陰陽師》小說，並找來科幻電影《末日列車》的頂尖特效團隊助陣，打造出瑰麗且充滿神秘色彩的世界觀，準備刷新全球觀眾對東方古典奇幻電影的新定義，最近剛在Netflix上線立刻衝上電影排行第二名！讓觀眾對片中奇幻華麗的東方鬼怪世界，感到目不暇給。

▲《陰陽師：晴雅集》。（圖／翻攝自YOUTUBE截圖《陰陽師：晴雅集》）

▲趙又廷與鄧倫主演的華語奇幻電影《陰陽師：晴雅集》。（圖／YouTube@陰陽師：晴雅集，下同）

《陰陽師：晴雅集》描述年輕的陰陽師晴明（趙又廷飾），承師命前往天都城參加祭天大典，封印被鎮壓三百餘年的禍蛇，阻止其為害人間。之後，晴明更與武士博雅（鄧倫飾）、南疆法師（春夏飾）以及司天監内廷法師鶴守月（汪鋒飾），合力聯手斬蛇除妖。而在重重危機中，一個與公主（王子文飾）有關的驚天陰謀，也逐漸浮出水面…。

由於導演郭敬明追求一種源於中國文化的美學，因此他表示這部電影，不會侷限於西方好萊塢特效定義，而是還原東方古典文化，並開啟一個特別有想像力的、奇幻瑰麗的世界，可以想見看點不少。

1. 男色CP賞心悅目

善拍男色的郭敬明導演，前有《冷血狂宴》的吳亦凡+陳學冬，現有《陰陽師：晴雅集》的趙又廷+鄧倫，在郭敬明鏡頭下的男人，真是比女人還要美！你看，當趙又廷在片中與鄧倫初次相見時，趙又廷拿著黑扇「回眸一笑」，是何等的魅惑眾生。

▲《陰陽師：晴雅集》。（圖／翻攝自YOUTUBE截圖《陰陽師：晴雅集》）

而且二人不僅有人氣還兼具實力。趙又廷是金鐘視帝，又曾以《艋舺》、《三生三世十里桃花》圈粉無數，表現極具說服力，更塑造出獨一無二的古晴明。

▲《陰陽師：晴雅集》。（圖／翻攝自YOUTUBE截圖《陰陽師：晴雅集》）▲《陰陽師：晴雅集》。（圖／翻攝自YOUTUBE截圖《陰陽師：晴雅集》）

至於主演陸劇《香蜜沉沉燼如霜》的男星鄧倫，精湛的演繹也令粉絲驚喜。兩位男神在片中一黑一白，互為映照，宛如各自性格中的優雅與驍勇，聯手組隊對抗惡鬼，難怪當初一開拍就成為網路的熱議話題。

2.斬妖除魔特效很有漫威風

《陰陽師：晴雅集》的華麗視覺特效，找來曾為好萊塢電影《末日列車》、《玉子》打造精緻效果的韓國頂尖特效公司4th Creative Party助陣，為電影帶來更加壯觀奇幻的東方鬼怪世界，用美輪美奐的視覺語言，讓觀眾真正沉浸於夢境之中，很有漫威超級英雄電影的風範。

▲《陰陽師：晴雅集》。（圖／翻攝自YOUTUBE截圖《陰陽師：晴雅集》）

譬如晴明的「移形換影」，就被認為和「奇異博士」經常使用的招數很像；而擁有白色翅膀、善用冰晶的雪天狗，也挺像《X戰警》中天使和冰人的合體；另外，騎著毛筆飛行的狂畫師，似乎也跟《哈利波特》中期著掃把的巫師有八七分像，有人說模仿，但也有人認為是致敬，就看觀眾如何看待了。

▲《陰陽師：晴雅集》。（圖／翻攝自YOUTUBE截圖《陰陽師：晴雅集》）

3.大灑錢不手軟

片中，無論是男主還是女主，他們的妝容、服飾都很為電影加分，或雍容華貴，或俊美飄逸，不管故事、人物有多麼狗血，但所有事物看起來都是美美哒！而且導演郭敬明灑錢不手軟，一套服裝就要300萬人民幣，一把弓也要70萬人民幣，果然任何精緻的細節，都是由金錢堆積起來的。

▲《陰陽師：晴雅集》。（圖／翻攝自YOUTUBE截圖《陰陽師：晴雅集》）

▲《陰陽師：晴雅集》。（圖／翻攝自YOUTUBE截圖《陰陽師：晴雅集》）

譬如電影裡趙又廷作為年輕的陰陽師，仙氣又挺拔，為了達到預期效果，郭敬明選擇在他白色衣服上，加進手工刺繡，相當精緻，而且，這種手工刺繡戲服，每件都要刺繡個十來天才能完成，偏偏趙又廷為了吊威牙，常常會磨破戲服，所以他的衣服每件都要備上4、5件！讓整個片場根本是大型灑錢現場。

 【延伸閱讀】

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, Netflix, 陰陽師, 趙又廷, 鄧倫

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