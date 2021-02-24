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LOEWE「夢幻便當盒」裝進5個迷你小包！全是爆款　推坑度破表

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記者王蓁蓁 / 台北報導

LOEWE創意總監Jonathan Anderson簡直太會製造話題了！前陣子才將Puzzle包縮小成超Q萌尺寸，讓女孩們招架不住，近日又在IG上Po出一口氣集結了品牌5種迷你經典包款的夢幻禮盒，留言寫下「LOEWE Box Set」，還標記「Coming Soon」，可愛指數一次噴發，燒得人心癢癢。

▲LOEWE迷你包禮盒、愛馬仕迷你包 。（圖／翻攝IG、佳士得提供）

▲LOEWE迷你包禮盒、愛馬仕迷你包 。（圖／翻攝IG、佳士得提供）

▲LOEWE創意總監Jonathan Anderson搶先曝光集結了品牌5種迷你經典包款的夢幻禮盒。（圖 / 翻攝IG@jonathan.anderson，以下同。)

身為LOEWE迷，對明星包款絕對不陌生，Hammock Bag吊床包、Gate Bag馬鞍包、Flamenco Bag、Balloon Bag氣球包以及Puzzle Bag拼圖包，被縮小組成Q度爆棚的超迷你「小廢包」夢幻禮盒，顏色繽紛甜美，裝在優雅的木箱中，可以看見木製禮盒上方，印有顯眼的LOEWE標誌，綁上禮物緞帶的模樣更是質感滿分，卻也被網友們歪樓指出：「好像火車便當」、「高級便當盒」、「飄出飯香」。

▲LOEWE迷你包禮盒、愛馬仕迷你包 。（圖／翻攝IG、佳士得提供）

▲Hammock Bag吊床包、Gate Bag馬鞍包、Flamenco Bag、Balloon Bag氣球包以及Puzzle Bag拼圖包，多款夯包一次擁有。

其中於2020春夏亮相的Balloon Bag氣球包，更是首度以迷你模樣現身，令女孩們忍不住心花怒放，外型彷彿氣球般蓬蓬可愛的水桶包，同樣是近年大勢夯包，雖然官方暫時還未公佈迷你包款禮盒的價格及上市日期，時尚迷們使勁敲碗，表示十分期待。

▲LOEWE迷你包禮盒、愛馬仕迷你包 。（圖／翻攝IG、佳士得提供）

▲LOEWE迷你包禮盒、愛馬仕迷你包 。（圖／翻攝IG、佳士得提供）

▲愛馬仕Leather Forever微型手袋，將8款經典包縮成迷你版，全球僅此一套。（圖／佳士得提供）

裝不下什麼東西的「小廢包」早在近年已橫掃時尚圈，女孩們的逸品愛馬仕（HERMES）也曾在2014年，為了Leather Forever日本皮革展，將8款經典包：柏金、凱莉、Bolide、Constance、Faco、Farming、Roulis及Toolbox包全都變身成超迷你的「微型包」，每只約15公分，繽紛色彩，包款縮小後同樣不馬虎，以矜貴的鱷魚皮革搭配18K黃金打造，卻也更加考驗工匠工藝，需要耗時2倍的時間來製作，而全球僅此一套更彰顯其珍貴，2016年登上佳士得拍賣，以246萬元港幣（約9087萬元台幣）落槌，身價不凡。

▲DELVAUX Les Miniatures袖珍系列。（圖／翻攝Delvaux IG）

▲DELVAUX Les Miniatures袖珍系列。（圖／翻攝Delvaux IG）

▲DELVAUX的「Les Miniatures袖珍系列」，將日本櫻花、鮭魚軍艦壽司都變成超迷你包。（圖／翻攝Delvaux IG）

比利時皇家御用品牌DELVAUX也是用超小包炫技的佼佼者，2015年開始推出的「Les Miniatures袖珍系列」，將經典的Brillant包縮小到僅有手掌大，再發揮天馬行空的創意，打造出藝術感強烈的各式主題小包，例如「中國夢」以麻將、燈籠、旗袍為靈感，日本的櫻花、鮭魚卵軍艦壽司也能變身超小包，相當精彩。

▲DELVAUX Les Miniatures袖珍系列。（圖／翻攝Delvaux IG）

▲DELVAUX「Les Miniatures袖珍系列」中國主題的燈籠、旗袍包。（圖／翻攝Delvaux IG）

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關鍵字：

LOEWE, Jonathan Anderson, HERMES, 愛馬仕, DELVAUX

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