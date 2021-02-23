VALENTINO X LEVI'S牛仔褲終於登場！全新「大鉚釘」手袋又更Ｑ了

記者王則絲／台北報導

於去年9月登場的VALENTINO 2021春夏大秀，為品牌首次男女裝合併展出，當時秀上曝光即引起話題的LEVI’S聯名丹寧褲款，以及其他全新VALENTINO Collezione Milano系列吸睛的印花單品、浪漫刺繡和最新包款，都於近日正式上架，尤其是「大鉚釘」系列的新款手袋，絕不能錯過。

▲VALENTINO於今舉辦2021春夏新品發表。（圖／品牌提供）



綜觀各大品牌近幾季的服裝走向，都可以發現越趨專注於日常服、舒適感服裝、甚至是運動服上，除了呼應疫情關係影響了人們的習性，也是為更加符合年輕世代的喜好。本季VALENTINO也將日裝的比例提高，讓這些服裝在日常生活中出現也不會感到奇怪，但同時依然保有品牌一直以來尊崇的浪漫主義，創意總監Pierpaolo Piccioli認為，浪漫是對事物及生活的看法和態度，而不是一套規則，所以在他的視角下，浪漫可以由比你想像中更多種形式來呈現。

▲眾人期待已久的VALENTINO聯名LEVI'S牛仔褲終於來了。（圖／品牌提供）



說到日常必備的服裝，每個人衣櫃裡都一定會有的牛仔褲，就是最代表性的單品，因此VALENTINO於今年春夏攜手美式丹寧品牌LEVI’S展開合作，重新演繹了LEVI’S經典517小喇叭牛仔褲款，並特別設計了獨一無二的褲標，不分男女皆可輕鬆駕馭。

▲可在VALENTINO本季服裝看見許多大尺寸的服裝。



從男女裝合併辦秀開始，就可洞悉到VALENTINO欲藉由平等主義概念來突破性別疆界，相同的元素將同時運用於男、女裝上，像是呼應浪漫的花朵印花系列，也能在男裝看到同款花色；而在女裝部分，Oversize設計的大外套，則是汲取自男裝的剪裁。在極其浪漫的彩色花朵刺繡、針織鉤針、烏干紗刺繡亮片等元素中，除了蘊含所欲強調的工藝面，同時也融入了實用性，數款連身洋裝、迷你裙中，皆附有內搭短褲，方便活動又不怕曝光。

▲VALENTINO本季焦點的印花與刺繡單品。



鉚釘為VALENTINO最亮眼的標誌之一，時逢誕生十年，2021春夏配件想當然也是滿滿的鉚釘構成，將放大的鉚釘鑲嵌於包款與鞋款上，全新的「大鉚釘」手袋不只延續先前包款蓬鬆柔軟的視覺與觸感，這回還多了手提把，讓搭配方式更多元。

▲VALENTINO 2021春夏新款「大鉚釘」手袋與鞋款，花瓣手袋也有新款。（圖／記者王則絲攝）



【更多2021春夏新款】

TOD’S 創意總監 Walter Chiapponi 的義式優雅風格相信大家都不陌生，季圍繞「The Song」試圖打造結合室內與戶外不羈的自由風韻。時尚迷最喜愛的包款部分，Shirt Bag 絕對是重點單品，以頂級荔枝紋牛皮塑造 hobo 形狀，皮革像布料般輕柔，隱藏的皮革接縫，幾乎不見金屬配件的裝飾，上身如同T-shirt 般輕盈、柔軟及合身。

▲（依序）淺棕黃迷你圓筒斜背包； T Timeless 棉麻拼接肩背包 。（圖／品牌提供）

代表品牌永恆經典的Timeless 系列，則變奏迎來了全新腰包，尺寸縮小之餘，保留了中央的T字Logo，通過鮮艷藍色、焦糖色與皮革的撞色效果呈現，再加上可拆式揹帶豐富日常使用。另也有郵差包及托特包造型同樣簡潔優雅，郵差包以俐落包身搭配翻蓋設計，可手提亦可斜揹；托特包則擁有寬敞容量及輕便設計，是上班族必備款式。

▲ 模特兒唐縈霜演繹T Timeless 水藍撞色腰包 NT$39,900；Kate 淺棕色平底涼鞋 NT$21,200。（圖／品牌提供）

PRADA 2021春夏為Raf Simons正式加入PRADA後，攜手Miuccia Prada一同擔任創意總監的合作首秀，「對話DIALOGUES」為主題，採用針織布料、抓毛絨、再生尼龍、繡花緞料、塔夫綢⋯⋯等質料製作，主要運用黑、白、淡色系做組合搭配，偶爾加入些跳色元素帶來亮點。Raf Simons的酷感則可以從本季頻繁出現的「洞洞上衣」發掘，蘊含強烈的個性，另外，他也參考了長期合作對象Peter De Potter的藝術創作，運用於服裝上，包括面料上印製的各種幾何、角度線條的圖像工具以及文字。

▲PRADA 2021春夏為Raf Simons正式加入PRADA後，攜手Miuccia Prada一同擔任創意總監的合作首秀、（圖／品牌提供）



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