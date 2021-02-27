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申敏兒「袒胸露背」比珠寶更搶鏡　雙手舉高秀蠻腰、逆天美腿同步放送

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記者王則絲／台北報導

韓女星申敏兒近年作品不多，陪著男友金宇彬一起走過抗癌路程，隨著金宇彬抗癌成功逐漸復出，申敏兒也更常出現於幕前，近期更是頻繁接拍雜誌畫報，這回登上韓版《W》「袒胸露背」演繹奢華珠寶，讓人都不知道目光該擺哪邊了。另外，申敏兒為代言包袋品牌COURONNE拍攝的最新形象也陸續釋出，不只小露纖細蠻腰，也一併放送一雙長直美腿，讓粉絲們每每都能大飽眼福。

申敏兒去年演出驚悚懸疑電影《詭憶》，飾演一名跳水運動選手，穿著連身泳裝讓真實體態一覽無遺，纖瘦勻稱的好身材令人羨慕，更因為近乎素顏出鏡，而讓無瑕的好膚質成為焦點。

36歲的申敏兒不管臉蛋還是身材都與20多歲的少女無異，近日為雜誌拍攝一組時尚大片，換穿多套華服搭配Catier珠寶演繹，其中一套高領貼身針織裙裝，背後大面積挖空，剛好用雪白的肌膚完美襯托項鍊，而下一套桃紅色禮服則是換成胸口挖空，讓紅寶石項鍊剛好位於視線中心，胸口中空造型亦使性感氣息傾瀉而出。

▲申敏兒。（圖／翻攝自ig）

▲申敏兒拍攝COURONNE全新形象。（圖／翻攝自IG@couronne_official）

與此同時，申敏兒為韓國包袋品牌COURONNE所拍攝的全新形象也陸續釋出了，COURONNE為韓國本土的小眾品牌，不過女星們經常使用他們家的手袋，也能經常於韓劇中發現蹤影，是相當受到少女們喜愛的品牌。這回申敏兒的代言照中，穿著短版上衣手提小圓包，雙手高舉大方露出纖細小蠻腰，讓人不知道該看包包還是看申敏兒，其他搭配造型也很有看頭，一雙筆直的逆天美腿大放送，罩上一層黑絲襪更增添叛逆、霸氣感。

▲申敏兒。（圖／翻攝自ig）

▲申敏兒。（圖／翻攝自ig）

▲申敏兒一雙筆直逆天美腿令人羨慕。（圖／翻攝自IG@couronne_official）

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申敏兒

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