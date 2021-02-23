50歲鍾麗緹顯嫩的秘訣靠刮痧　臉部零細紋、還直接往上一層樓

記者李薇／綜合報導

女明星鍾麗緹雖然已經是50歲的熟女階段，但因為保養得宜，看起來只有40幾歲，最近她也在個人小紅書上分享肌膚緊緻的秘訣，就是用刮痧板拉提臉部肌膚，每天只要多做這幾個步驟，就可以掌握年輕肌齡。

1.首先先在臉上塗抹一點美容油，均勻在肌膚推開，讓全臉都擁有油脂的保護，可以避免後續刮痧的拉扯造成細紋。

2.接著使用刮痧板按壓迎香穴、承漿穴、地倉穴、睛明穴、攢竹穴，因為經常看手機、電腦，眼睛都會很累，所以會加強睛明穴、攢竹穴的按壓。

3.接著使用刮痧板沿著眉骨滑過，滑過大約3、4次，可以輕輕地滑過，避免肌膚出現泛紅、紋路的狀況。

4.從鼻翼往太陽穴附近拉提，拉提蘋果肌的位置，做到5到10次，加強肌膚的拉提、緊緻。

5.從法令紋的位置往耳朵拉提，最後再往下順著淋巴往下刮到肩頸，可以幫助臉部肌膚排毒、加強淋巴的代謝。

6.下頷腺的位置同樣往耳朵地方拉提，加強臉部肌膚的緊緻度。

7.額頭往上刮10次，可以加強眼睛中間的位置，達到放鬆舒壓。

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