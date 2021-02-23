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50歲鍾麗緹顯嫩的秘訣靠刮痧　臉部零細紋、還直接往上一層樓

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記者李薇／綜合報導

女明星鍾麗緹雖然已經是50歲的熟女階段，但因為保養得宜，看起來只有40幾歲，最近她也在個人小紅書上分享肌膚緊緻的秘訣，就是用刮痧板拉提臉部肌膚，每天只要多做這幾個步驟，就可以掌握年輕肌齡。

▲鍾麗緹,美容油,melvita,sabon,東森自然美,保養,。（圖／鍾麗緹微博、品牌提供）

1.首先先在臉上塗抹一點美容油，均勻在肌膚推開，讓全臉都擁有油脂的保護，可以避免後續刮痧的拉扯造成細紋。

2.接著使用刮痧板按壓迎香穴、承漿穴、地倉穴、睛明穴、攢竹穴，因為經常看手機、電腦，眼睛都會很累，所以會加強睛明穴、攢竹穴的按壓。

3.接著使用刮痧板沿著眉骨滑過，滑過大約3、4次，可以輕輕地滑過，避免肌膚出現泛紅、紋路的狀況。

▲鍾麗緹,美容油,melvita,sabon,東森自然美,保養,。（圖／鍾麗緹微博、品牌提供）

4.從鼻翼往太陽穴附近拉提，拉提蘋果肌的位置，做到5到10次，加強肌膚的拉提、緊緻。

5.從法令紋的位置往耳朵拉提，最後再往下順著淋巴往下刮到肩頸，可以幫助臉部肌膚排毒、加強淋巴的代謝。

6.下頷腺的位置同樣往耳朵地方拉提，加強臉部肌膚的緊緻度。

7.額頭往上刮10次，可以加強眼睛中間的位置，達到放鬆舒壓。

【推薦美容油】

Melvita 摩洛哥堅果油（30週年煙花版）

▲鍾麗緹,美容油,melvita,sabon,東森自然美,保養,。（圖／鍾麗緹微博、品牌提供）

透過冷壓初榨法的摩洛哥堅果油，蘊含豐富的不飽和脂肪酸 (Omega-6 及Omega-9) 及植物固醇，藉由其優異水和保濕功效，層層鎖住肌膚水分達到全天候保濕潤澤，可單獨使用或調和其他護膚品使用，有效修護臉部、身體及頭髮。

SABON 保濕光萃油

▲鍾麗緹,美容油,melvita,sabon,東森自然美,保養,。（圖／鍾麗緹微博、品牌提供）

保濕光萃油適合所有膚質，達到柔軟、滑嫩的效果。獨特的美容油配方，以最佳的比例融合四種來自地中海的珍貴天然植物油：摩洛哥堅果油、荷荷巴油、山茶花油和澳洲堅果油，為肌膚與頭髮提供所需之豐富脂肪酸，成分天然溫和，不含 Paraben 防腐劑與礦物油。

東森自然美 玫瑰果煥活精華油

▲鍾麗緹,美容油,melvita,sabon,東森自然美,保養,。（圖／鍾麗緹微博、品牌提供）

裡面添加多種植物精華萃取成分，修護肌底，幫助緊實肌膚，極致抗老，緊緻豐潤，細緻的油脂一點都不會黏膩、塗抹開來之後立刻就可以被臉部肌膚吸收，非常厲害，同時可以達到肌膚抗老、細緻。

關鍵字：

鍾麗緹, 美容油, melvita, sabon, 東森自然美, 保養

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