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10包經典零食＋可愛收納箱389元！箱子上的魷魚、馬鈴薯先生你一定認得

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文／C編

華元出的零食，可以說是從小吃到大，像是蚵仔煎洋芋片、玉黍叔、鹹蔬餅、真魷味等等，都是老少咸宜相當涮嘴，只在便利商店一包包零買，實在不過癮，購物網站「Her和她」推出「華元派對綜合餅乾禮物箱」絕對讓人大滿足，裡面有10包餅乾，還有超可愛的禮物箱，除了爽爽吃，箱子可以用來收納資料、小物等，整箱原價500元、特價389元，很值得下手。

▲華元,蚵仔煎,鹹蔬餅,玉黍叔,真魷味,餅乾,禮物箱。（圖／Her）

▲華元派對綜合餅乾禮物箱-10包餅乾+禮物箱，原價500元、特價389元。點我購買

華元派對綜合餅乾禮物箱，含10包餅乾，包括蚵仔煎洋芋片、真魷味各3包，還有玉黍叔、鹹蔬餅各兩包，大家對這些零食應該不陌生，蚵仔煎洋芋片堪稱台灣限定，鮮甜的大海滋味，讓人一片接著一片，沒空去夜市，那就來一包蚵仔煎洋芋片吧！真魷味的經典程度也不遑多讓，一圈一圈如魷魚形狀、鹹甜滋味，一次吃掉一整包稀鬆平常。鹹蔬餅有著野菜香氣，而香脆的玉黍叔，是尖尖的圓錐造型，大家小時候有沒有做過一件事？就是把玉黍叔先套在5隻手指頭上，再一個個吃掉，完全是童年回憶。

▲華元 派對綜合餅乾禮物箱-10包餅乾+禮物箱，原價500元、特價389元。（圖／Her）

▲零食包裝上的人物，變成可愛漫畫躍上禮物箱。

而贈送的禮物箱，更是會一眼愛上，以防水牛津布製成，零食包裝上的經典人物、圖案，以漫畫手法呈現在箱子上，玉黍叔的農夫扛著玉米說「Hello」，蚵仔煎洋芋片的馬鈴薯先生說「Let's Party」，真魷味包裝上的魷魚，也出現各種表情，箱子尺寸為38公分x25公分x25公分，能輕鬆收納物品，不佔空間又超級可愛吸睛。

▲華元,蚵仔煎,鹹蔬餅,玉黍叔,真魷味,餅乾,禮物箱。（圖／Her）

▲華元派對綜合餅乾禮物箱-10包餅乾+禮物箱，原價500元、特價389元。點我購買

購物網站「Her和她」推出「華元派對綜合餅乾禮物箱-10包餅乾+禮物箱」，原價500元、特價389元，趕緊帶回家，好吃、實用，又具收藏性。

關鍵字：

華元, 蚵仔煎, 鹹蔬餅, 玉黍叔, 真魷味, 餅乾, 禮物箱, Her, Her和她

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